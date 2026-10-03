Tragedie în Munții Făgăraș! Un bucureștean a murit după ce a căzut 200 de metri în gol

Sfârșit tragic pentru un bărbat din București! Acesta a murit în Munții Făgăraș, după ce a alunecat și a căzut în gol 200 de metri. Alarma a fost dată imediat după incident, iar cei de la Salvamont Sibiu s-au deplasat de urgență la fața locului. Din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Tragedia a avut loc vineri, 2 octombrie, în zona Iezerul Caprei. Bărbatul în vârstă de 66 de ani se afla în drumeție, însă la un moment dat a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri. Intervenția a fost declanșată imediat după producerea accidentului.

Salvatorii montani s-au deplasat către locul în care s-a produs incidentul, iar pentru operațiunea de salvare a fost solicitat și sprijinul unui elicopter SMURD din Brașov, precum și al echipajelor Salvamont Argeș.

„Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Bucureşti, a suferit un accident grav în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri. O echipă s-a deplasat de urgenţă la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, precum şi al colegilor de la Salvamont Argeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.

Turistul a murit

Deși salvatorii au ajuns repede la fața locului, pentru turist nu s-a mai putut face nimic. Se pare că rănile suferite de bărbat au fost extrem de grave și a fost declarat decesul.

După intervenție, trupul victimei a fost preluat de echipajul aeromedical și transportat la Aeroportul Internațional Sibiu. De acolo, acesta a fost predat reprezentanților Institutului de Medicină Legală, în vederea efectuării procedurilor prevăzute de lege.

„Victima a fost preluată de echipajul aeromedical şi transportată la Aeroportul Internaţional Sibiu, unde a fost predată reprezentanţilor IML pentru procedurile legale. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, au mai transmis reprezentanţii Salvamont Sibiu.

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