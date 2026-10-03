Iarna vine mai repede decât ne așteptam! Orașele din România în care vin ninsorile pe 16 octombrie

Iarna vine mai repede decât ne așteptam! Orașele din România în care vin ninsorile pe 16 octombrie
Ninge în luna octombrie
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Sezonul rece începe să se instaureze treptat, iar valorile termice încep să scadă. Deși luna octombrie va aduce o vreme predominant frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit, iarna vine mai repede decât ne așteptam. În a doua parte a lunii octombrie își vor face apariția și primii fulgi de zăpadă. Potrivit prognozei meteo actualizate, primele ninsori apar pe 16 octombrie.

Meteorologii au actualizat prognoza meteo, iar pentru luna octombrie anunță o vreme destul de capricioasă. În prima parte a lunii, în majoritatea zonelor, vremea o să fie una frumoasă, cu temperaturi peste normalul perioadei, dar diminețile și nopțile vor fi răcoroase în depresiuni. Ploile vor fi deficitare în aproape toată țara, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade.

Însă, a doua parte a lunii octombrie aduce o schimbare de registru, iar meteorologii anunță primii fulgi de zăpadă. În localitățile din zonele montane, situate la altitudini de peste 1.000 metri, va ninge încă din octombrie.

Ninsori în luna octombrie

Sezonul rece începe să-și facă simțită prezența treptat, iar temperaturile scăzute ar putea apărea mai devreme în zonele montane din România. În localitățile aflate la altitudini mari, primele episoade de ninsoare pot apărea încă din luna octombrie, în timp ce în restul țării vremea va rămâne, în general, mai blândă.

Pentru luna octombrie meteorologii indică o schimbare importantă în jurul datei de 16 octombrie, când temperaturile ar urma să coboare. Apar precipitațiile, inclusiv sub formă de ninsoare. Primii fulgi de nea vor apărea în Predeal, în data de 16 octombrie. Atunci meteorologii anunță o maximă de aproximativ 7 grade Celsius și o minimă în jurul valorii de 0 grade.

Ninge în luna octombrie /Foto: easeweather

Așadar, în Predeal, dar și în localitățile montane situate la altitudini de peste 1.000 de metri, va ninge încă din a doua jumătate a lunii octombrie. Iarna vine mai repede decât ne așteptam.

Prognoza meteo pentru București

Dacă în Predeal ninge încă din luna octombrie, în Capitală iarna își face apariția mai târziu. Pentru bucureșteni, primele temperaturi sub 0 grade Celsius apar în prima jumătate a lunii noiembrie. Prognoza AccuWeather pentru noiembrie 2026 indică o răcire a vremii la începutul celei de-a doua decade, când valorile termice nocturne ar urma să coboare sub pragul de îngheț.

Potrivit estimărilor AccuWeather, pentru București prima noapte cu temperaturi negative ar putea fi cea de 10 noiembrie 2026. Prognoza meteo indică o temperatură maximă de 8 grade Celsius și o minimă de -1 grad Celsius.

 

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