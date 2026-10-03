De ce ne amintim unele vise, iar pe altele le uităm imediat. Ce se întâmplă în creier în timpul somnului

Uneori ne putem aminti în detaliu un vis chiar și la câteva ore după ce ne-am trezit, în timp ce alteori senzația că am visat ceva dispare în numai câteva secunde. Diferența nu ține doar de cât de interesant a fost visul, ci și de momentul în care ne trezim și de modul în care creierul formează amintirile în timpul somnului.

Oamenii visează în mai multe etape ale somnului, însă visele cele mai vii sunt asociate frecvent cu faza REM, perioadă în care activitatea cerebrală prezintă anumite asemănări cu cea din starea de veghe.

Potrivit Gizmodo, unul dintre motivele pentru care visele sunt atât de ușor uitate este faptul că mecanismele cerebrale implicate în formarea și păstrarea amintirilor funcționează diferit atunci când dormim.

Momentul în care te trezești poate face diferența

Șansele de a-ți aminti un vis sunt mai mari dacă te trezești în timpul acestuia sau imediat după.

Dacă somnul continuă, informațiile din vis pot să nu fie consolidate în memoria de lungă durată. Astfel, până dimineața, un vis care părea extrem de real în momentul în care se desfășura poate să dispară complet din memorie.

Acesta este și motivul pentru care uneori ne trezim în timpul nopții cu o amintire foarte clară a unui vis, dar dimineața nu ne mai putem aminti aproape nimic.

Contează și ce facem imediat după trezire. Dacă atenția se mută rapid spre telefon, alarma de dimineață sau activitățile zilei, amintirea fragilă a visului poate dispărea înainte să fie consolidată.

Visele neobișnuite pot fi mai ușor de ținut minte

Nu toate visele au aceleași șanse să rămână în memorie. Cele intense din punct de vedere emoțional, bizare sau neobișnuite pot fi mai ușor de reținut decât visele lipsite de elemente memorabile.

Există, de asemenea, diferențe importante între oameni. Unele persoane își amintesc frecvent visele, în timp ce altele susțin că aproape niciodată nu visează.

În realitate, faptul că nu își amintesc visele nu înseamnă neapărat că acestea nu au existat. Cel mai probabil, amintirea lor nu a fost păstrată după trezire.

Cei care vor să își amintească mai bine visele pot încerca să rămână câteva momente nemișcați după trezire și să se gândească la ceea ce tocmai au visat înainte de a-și îndrepta atenția spre altceva. Notarea imediată a câtorva detalii poate ajuta, de asemenea, la păstrarea amintirii.

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