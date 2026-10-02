Prințul Harry, mesaj pentru șefii NATO despre momentul în care a părăsit armata: „Mi-am pierdut o parte din identitate”

Prințul Harry, mesaj pentru șefii NATO despre momentul în care a părăsit armata: „Mi-am pierdut o parte din identitate”
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Prințul Harry, mesaj pentru șefii NATO despre momentul în care a părăsit armata: „Mi-am pierdut o parte din identitate”
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Prințul Harry a vorbit despre impactul pe care l-a avut asupra sa încheierea carierei militare, într-un mesaj adresat liderilor militari ai NATO. Ducele de Sussex a mărturisit că, atunci când a renunțat la uniformă, a simțit că pierde nu doar o profesie, ci și o parte din identitatea și scopul său.

Harry, în vârstă de 42 de ani, a intervenit prin videoconferință la o reuniune a Comitetului Militar NATO de la Bruxelles, pe 1 octombrie. Potrivit PEOPLE, prințul le-a vorbit reprezentanților Alianței despre experiența sa în armată și despre rolul pe care Invictus Games îl joacă în sprijinirea militarilor răniți și a veteranilor.

„Când mi-am agățat uniforma în cui, am simțit că am pierdut mai mult decât un loc de muncă. Am pierdut o parte din scopul meu, o parte din identitatea mea”, a spus Harry.

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Ducele de Sussex a explicat însă că a descoperit ulterior o altă modalitate prin care putea continua să îi sprijine pe cei care au legături cu armata.

Sursa foto: Profimedia

Prințul Harry a petrecut 10 ani în armata britanică

Harry a servit timp de un deceniu în armata britanică și a participat la două misiuni în Afganistan. A părăsit serviciul militar activ în 2015.

Experiența sa în armată a stat la baza unuia dintre cele mai importante proiecte ale sale. Prințul a fondat Invictus Games în 2014, competiție internațională destinată militarilor și veteranilor răniți sau bolnavi.

În mesajul adresat NATO, Harry a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă militarii după ce părăsesc serviciul activ și despre importanța păstrării sentimentului de apartenență și de utilitate.

El a subliniat că recuperarea nu se limitează la tratarea rănilor fizice, ci presupune și reconstruirea vieții după încheierea carierei militare.

Sursa foto: Profimedia

Harry a vorbit despre rolul Invictus Games

Prințul a prezentat Invictus Games drept o comunitate care îi poate ajuta pe foștii militari să redescopere sentimentul de apartenență pe care îl aveau în timpul serviciului.

Harry a explicat că proiectul nu este doar o competiție sportivă, ci urmărește să le ofere participanților și familiilor acestora sprijin pe termen lung.

Intervenția sa a avut loc în contextul colaborării dintre Invictus Games Foundation și structurile militare internaționale pentru sprijinirea recuperării și reintegrării militarilor răniți. Următoarea ediție Invictus Games este programată să aibă loc în 2027, la Birmingham, în Marea Britanie.

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