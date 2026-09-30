Prințul Harry și Meghan Markle, mesaj dur după ce doi paparazzi au fost surprinși la școala copiilor lor

Prințul Harry și Meghan Markle, mesaj dur după ce doi paparazzi au fost surprinși la școala copiilor lor
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Foto: Colaj CANCAN
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Prințul Harry și Meghan Markle au reacționat dur după ce doi paparazzi au fost surprinși în apropierea școlii la care învață copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Cei doi bărbați ar fi mers în jurul perimetrului instituției și s-ar fi oprit în mai multe locuri pentru a privi în interiorul curții și a monitoriza activitatea copiilor.

Potrivit PEOPLE, cei doi bărbați, care purtau rucsacuri, au fost observați atât de angajații școlii, cât și de membrii echipei private de securitate a familiei.

Inițial, aceștia au fost văzuți separat, înainte de a se întâlni și de a se întoarce la o dubă albă. Ulterior, poliția a stabilit că vehiculul fusese închiriat.

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Pe baza permisului de conducere folosit pentru închirierea mașinii, unul dintre bărbați a fost identificat drept fotograf internațional care lucra pentru o agenție europeană de presă.

Harry și Meghan, reacție dură după incidentul de la școala copiilor

Un purtător de cuvânt al Ducelui și Ducesei de Sussex a condamnat comportamentul fotografilor, pe care l-a descris drept „extrem de imprudent”.

„Decizia fotografilor de a se comporta în acest fel în apropierea unei școli este extrem de imprudentă. Există o diferență uriașă între activitatea legitimă a presei și fotografii care merg în jurul perimetrului unei școli, se opresc pentru a privi în curte și monitorizează copiii în timp ce aceștia își văd de activitățile lor”, se arată în declarație.

Reprezentantul cuplului a criticat în special faptul că incidentul a avut loc într-o zonă frecventată de copii și a acuzat anumiți paparazzi europeni că nu le respectă acestora viața privată.

„Este suficient de îngrijorător faptul că anumiți paparazzi europeni par să nu fie dispuși să respecte intimitatea copiilor la școală. Dar să se comporte în acest mod, în aceste circumstanțe și la atât de puțin timp după incidentul de la RAF Fairford demonstrează o extraordinară lipsă de discernământ”, a transmis purtătorul de cuvânt.

În declarație se precizează că, indiferent ce imagini ar fi încercat să obțină fotografii, comportamentul acestora a reprezentat o intruziune inacceptabilă în viața privată a copiilor.

Sursa foto: Instagram

Archie și Lilibet au schimbat deja școala

Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor s-au întors în Marea Britanie pe 26 august. Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, de 5 ani, au început noul an școlar în Anglia.

Cei doi copii au schimbat însă școala după numai două zile. Decizia a fost luată în urma discuțiilor cu echipa de securitate a familiei privind aspectele practice și de siguranță ale deplasării zilnice.

Harry și Meghan au încercat să păstreze confidențiale atât locația noii lor locuințe, cât și școala copiilor.

Sursa foto: Instagram

În mesajul transmis după incident, reprezentantul cuplului a făcut referire și la ceea ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte la RAF Fairford, o bază din Gloucestershire folosită de armata americană. Cinci bărbați au fost arestați în apropierea bazei după ce poliția a fost alertată în legătură cu mai multe vehicule suspecte. Aceștia au fost ulterior investigați sub suspiciunea unor infracțiuni legate de terorism și au fost eliberați pe cauțiune.

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