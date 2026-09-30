Schimbare radicală la PRO TV! Roxana Hulpe nu va mai prezenta știrile în fiecare weekend

După mai multe săptămâni în care nu a mai fost urmărită pe micile ecrane, iar întrebările fanilor au luat-o cu asalt, Roxana Hulpe a făcut lumină și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu va mai apărea constant la pupitrul știrilor din weekend.

Roxana Hulpe a lipsit în ultimele săptămâni de la matinal, ceea ce a dus la îngrijorarea telespectatorilor. Publicul credea că a plecat de la postul TV, s-a mutat în alt oraș sau a rămas însărcinată.

Acum ea a dezvăluit că, de fapt, va avea un alt program, astfel că va apărea pe micile ecrane o dată la trei săptămâni. Blondina a precizat că va avea mai mult timp liber pentru ea și familie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Roxana Hulpe nu va mai prezenta știrile săptămânal

Întrebată în repetate rânduri de ce nu mai prezintă matinalul în weekend, Roxana Hulpe a clarificat că nu este vorba despre o schimbare personală sau o problemă de sănătate, ci doar o reorganizare a programului profesional.

Jurnalista a precizat că postul de televiziune PRO TV oferă angajaților cu vechime un beneficiu de 30 de zile libere, iar de acum va alterna cu colegul său Cosmin Stan doar o dată la trei săptămâni. În plus, urmează să se ocupe mai mult de partea de teren.

„Ești însărcinată? Te-ai mutat la Cluj? Te-ai despărțit? Ai probleme de sănătate? Multe astfel de mesaje am primit în această lună. Sunt bine, Slavă Domnului! Nu m-am mutat încă. Doar că Pro TV le oferă angajaților care sunt de ceva timp în companie acest beneficiu: 30 de zile libere! Wow, da! Noutatea e că de acum nu ne mai vedem în fiecare weekend la jurnalul de dimineață, ci doar o dată la 3 săptămâni. Mi-am dorit foarte tare să am dimineți cu fetița mea fără alarme, cu lenevit în pat până târziu, cu clătite și jocuri. Știți voi, în timpul săptămânii îi alergăm cu trezit, grădi, școli și activități. În weekend am zis stop”, a scris Roxana Hulpe în mediul online.

Când revine Roxana Hulpe la pupitrul știrilor

În cadrul aceleiași postări, prezentatoarea TV a menționat și când revine la pupitrul știrilor. Aceasta a explicat că se va întoarce la treabă în data de 1 noiembrie, pe teren, iar în weekend va fi prezentă la matinal. Totodată, Roxana a ținut să mulțumească celor care s-au preocupat de starea ei.

„Încep de pe 1, așa era!? De joi, da. Că ce începe de luni știm cum sfârșește. De joi pe teren, iar în acest weekend ne vedem și de dimineață la Știrile ProTV , e tura mea. Îți mulțumesc pentru grija ta, pentru atenție și gândurile bune!”, a conchis ea.

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