Mario Iorgulescu, executat silit! Suma uriașă pe care o cere firma de asigurări, după accidentul mortal din 2019

Mario Iorgulescu a mai primit o „surpriză” de proporții, la șapte ani după accidentul mortal din Capitală! De data asta nu vorbim despre condamnare, ci despre bani. Și nu despre câteva mii de lei, ci despre o sumă care sare bine de 2,2 milioane de lei, pe care o companie de asigurări încearcă să o recupereze de la fiul lui Gino Iorgulescu.

Prima instanță a spus „da” cererii societății de asigurări, iar nota de plată a venit cu tot cu dobândă. Numai că povestea nu este încă închisă, pentru că decizia a fost contestată. Totul se întoarce la accidentul mortal din septembrie 2019. După tragedie, compania de asigurări care a achitat despăgubirile s-a întors împotriva lui Mario Iorgulescu pentru recuperarea banilor.

Mario Iorgulescu nu scapă de probleme!

Și aici apare suma care dă serios peste cap socotelile: 2.218.161 de lei, adică peste 430.000 de euro, la care se adaugă dobânda legală până la achitarea integrală a debitului. Judecătorii de la Tribunalul București au admis cererea în primă instanță.

„Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul (Mario Iorgulescu – n.r.) la plata către reclamantă (compania de asigurări – n.r.) a sumei de 2.218.161 lei cu titlu de despăgubiri, precum şi la plata dobânzii legale calculată de la data plății şi până la data achitării integrale a debitului. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă”, se arată în nota de ședință a instanței.

Pe scurt, prima instanță a pus suma pe hârtie. Dobânda? Curge mai departe până la plata integrală, potrivit hotărârii citate. Numai că firma de asigurări nu și-a văzut încă banii în cont. Gino Iorgulescu, care are calitatea de tutore al fiului său, a contestat hotărârea Tribunalului București. Dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel București, ceea ce înseamnă că obligația de plată stabilită acum nu este definitivă.

Așadar, pentru moment, avem o decizie favorabilă asiguratorului în prima instanță, dar și un apel care poate schimba situația. Și toate acestea vin după tragedia din 8 septembrie 2019, de pe Șoseaua Chitilei.

Accidentul care i-a schimbat viața

Atunci, mașina condusă de Mario Iorgulescu a intrat în coliziune cu autoturismul unui tânăr de 24 de ani, care a murit în urma impactului. În mai 2026, Curtea de Apel București a stabilit definitiv o pedeapsă de 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului. Mario Iorgulescu nu a executat până atunci pedeapsa, fiind plecat în Italia. Iar acum, peste dosarul penal s-a lipit și factura financiară. Anchetatorii au descris în rechizitoriu modul în care s-ar fi produs accidentul și au indicat viteze extrem de mari, trecerea pe roșu și impactul violent.

„La data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, intenţionând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtăşeşti, spre un club din Parcul Herăstrău, mun. Bucureşti, inculpatul Iorgulescu Gino-Mario a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu o viteză ce depăşea cu mult viteza legală de 60 km/h în localitate, pătrunzând pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecţia dintre Şos. Chitilei şi str. Teodor Neagoe, accelerând până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, urcând vehiculul cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, pătrunzând pe contrasens şi intrând în coliziune frontală, la ora 03:02:39, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V.D.A., care a decedat pe loc, toate acestea în condiţiile în care, din momentul în care a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, inculpatul nu a acţionat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de acceleraţie era apăsată la maximum. Procedând în acest mod, inculpatul a fost indiferent faţă de urmările acţiunilor sale, pe care le-a prevăzut şi acceptat, punând în pericol participanţii la trafic, lăsând producerea sau evitarea unei coliziuni pe seama hazardului şi astfel ucigând-o pe victimă cu intenţie indirectă”, se menționa în rechizitoriu.

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