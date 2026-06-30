De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”

Scandalul izbucnit în jurul lui Mario Iorgulescu a căpătat o nouă turnură, după intervenția lui Beinur la Dan Capatos Show. Omul de afaceri a cerut dreptul la replică și a explicat de ce numele său a ajuns în mijlocul controverselor. Acesta a susținut că nu a avut nicio implicare și că totul a pornit din inițiativa fiului lui Gino Iorgulescu. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Beinur a ținut să precizeze încă de la început că nu dorește să comenteze dosarul lui Mario Iorgulescu și nici deciziile instanțelor. El a declarat că singurul motiv pentru care a acceptat invitația a fost acela de a lămuri informațiile apărute în spațiul public. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu vreau să fac câteva precizări în privința lui Mario Iorgulescu. Nu am treabă cu ce se întâmplă în justiție, că nu sunt eu în măsură și nu e nimeni în măsură să zică ceva despre justiția din România sau cum se face. Eu vreau să spun doar faptul că ieri s-a întâmplat un eveniment și am fost iar târât prin rețelele astea de socializare. El m-a târât, dar el este un copil pe care îl știu de când aproape s-a născut și nu pot să spun că eu nu țin la Mario.”

Nea Beni a respins acuzațiile potrivit cărora l-ar fi încurajat pe Mario Iorgulescu să intervină public în apărarea lui. Mai mult, acesta a povestit că, din contră, a încercat să îl oprească și l-a avertizat că situația va genera un nou val de controverse.

„Păi de-abia acum am văzut, pentru că eu n-am avut telefon. Mi-a spus că acel om a vorbit de mama, de tata, de tine, de oameni pe care eu îi iubesc și am luat-o pe cont propriu. Eu i-am spus: «Bă, nu e bine ce faci, pentru că deja o să înceapă să dea iar în taică-tu». Și exact asta s-a și întâmplat. Eu am alte metode ale mele. Cum aș putea eu să pun un copil care este bolnav, care are probleme? Eu îl cunosc mai bine. Mario are scleroză multiplă, din ce mi-a spus mie. Am vorbit și cu el și cu familia. Ca orice părinte, nimeni nu și-ar dori să fie în pielea lui Mario. Eu și familia aceea o cunosc și, prin intermediul vostru, le transmit condoleanțe. Nu vreau să fac eu acum pe justițiarul. Nu vreau să vorbesc despre nenorocirea aceea. Eu vreau doar să spun ce s-a întâmplat ieri cu Mario. Despre restul o să vorbească avocații și instanțele. Mi-a spus și copilul meu, mi-a spus și familia: nu mai vreau să intru. Eu am intrat de fiecare dată doar să mă apăr. Nu mai vreau să fiu târât în scandaluri. Pentru Mario, indiferent ce se întâmplă, nu pot să mă dezic, că e ca nepotul meu. Dacă mâine copilul lui Gino mă sună și pot să îl ajut cu o problemă care nu înseamnă ceva rău, îl ajut cu drag.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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