Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”

Celebra Melek Mincă, care a trecut printr-o dramă de nedescris după ce soțul ei a fost ucis în cumplitul accident provocat de Mario Iorgulescu, trece din nou prin momente de tensiune maximă. Tiktokerița s-a trezit cu oamenii legii direct în incinta localului pe care îl patronează și a făcut scandal.

Patricia Esmeralda, pe numele ei din buletin, a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare când i-a văzut pe agenți intrând peste ea în timp ce încerca să ia masa. Motivul halucinant? Cineva ar fi sunat la numărul de urgență reclamând că în locație este un zgomot de nesuportat.

Melek Mincă s-a trezit cu poliția la ușă

Bruneta susține cu tărie că totul este o înscenare grosolană născută din pură gelozie, în condițiile în care în restaurantul ei era liniște mormântală, fapt confirmat și de clienții prezenți. Convinsă că i se vrea răul cu orice preț, Melek a ieșit la atac și i-a pus la punct pe cei care o șicanează, amintindu-le ce a făcut ea pentru întreaga zonă.

„Deci, acum m-am pus la masă, ca să mănânc și eu două bucături din mers. A venit poliția și s-a pus aici. S-a oprit și mi-a zis: Doamnă, aveți muzică dată drumul? >> De aici îmi dau seama, ori invidie, ori dușmănie de la vecini, de la cineva. Fără nicio muzică, ei fac reclamație la poliție că e gălăgie. Ce aveți, măi? Vă e foame? Vreau să țineți minte atâta: eu am pus Chitila pe hartă. V-am scos șobolanii de la intrare în Chitila”, a spus Melek.

A mai avut probleme cu legea

Bruneta a mai avut probleme cu legea. În urmă cu ceva vreme, Melek a fost trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră. Aceasta circula mândră la volan, deși avea inspecția tehnică periodică expirată de luni bune și s-a ales cu o penalizare usturătoare.

„Mai avem și cazuri din acestea speciale. Ne-a oprit garda. Aveam ITP-ul expirat din luna a doua și nu am știut. Deci, după ce că am luat amenda aia, care nu știu de unde a provenit, acum am luat altă amendă. L-am simțit că vrea să mă oprească, de când eram la semafor. M-a văzut, m-a pândit și m-a oprit. Mi-a zis că de la prea multe tiktok-uri am uitat să fac ITP-ul. De unde să știu eu?! Poliția Română și-a făcut datoria! Le mulțumesc, pe această cale”, a povestit bruneta.

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