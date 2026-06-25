Acasă » Știri » Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”

Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 14:28
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Celebra Melek Mincă, care a trecut printr-o dramă de nedescris după ce soțul ei a fost ucis în cumplitul accident provocat de Mario Iorgulescu, trece din nou prin momente de tensiune maximă. Tiktokerița s-a trezit cu oamenii legii direct în incinta localului pe care îl patronează și a făcut scandal.

Patricia Esmeralda, pe numele ei din buletin, a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare când i-a văzut pe agenți intrând peste ea în timp ce încerca să ia masa. Motivul halucinant? Cineva ar fi sunat la numărul de urgență reclamând că în locație este un zgomot de nesuportat.

Melek Mincă s-a trezit cu poliția la ușă

Bruneta susține cu tărie că totul este o înscenare grosolană născută din pură gelozie, în condițiile în care în restaurantul ei era liniște mormântală, fapt confirmat și de clienții prezenți. Convinsă că i se vrea răul cu orice preț, Melek a ieșit la atac și i-a pus la punct pe cei care o șicanează, amintindu-le ce a făcut ea pentru întreaga zonă.

Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”

„Deci, acum m-am pus la masă, ca să mănânc și eu două bucături din mers. A venit poliția și s-a pus aici. S-a oprit și mi-a zis: Doamnă, aveți muzică dată drumul? >> De aici îmi dau seama, ori invidie, ori dușmănie de la vecini, de la cineva. Fără nicio muzică, ei fac reclamație la poliție că e gălăgie. Ce aveți, măi? Vă e foame? Vreau să țineți minte atâta: eu am pus Chitila pe hartă. V-am scos șobolanii de la intrare în Chitila”, a spus Melek.

A mai avut probleme cu legea

Bruneta a mai avut probleme cu legea. În urmă cu ceva vreme, Melek a fost trasă pe dreapta de un echipaj de la Rutieră. Aceasta circula mândră la volan, deși avea inspecția tehnică periodică expirată de luni bune și s-a ales cu o penalizare usturătoare.

„Mai avem și cazuri din acestea speciale. Ne-a oprit garda. Aveam ITP-ul expirat din luna a doua și nu am știut. Deci, după ce că am luat amenda aia, care nu știu de unde a provenit, acum am luat altă amendă. L-am simțit că vrea să mă oprească, de când eram la semafor. M-a văzut, m-a pândit și m-a oprit. Mi-a zis că de la prea multe tiktok-uri am uitat să fac ITP-ul. De unde să știu eu?! Poliția Română și-a făcut datoria! Le mulțumesc, pe această cale”, a povestit bruneta.

VEZI ȘI: Melek șochează din nou. Propunerea făcută în direct a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

Melek și-a găsit mașina zgâriată în parcare. Văduva lui Dani Vicol vrea să meargă la Poliție: ”Aflu cine a făcut asta”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”
Știri
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”
(P) Evadare de weekend fără drum lung
Știri
(P) Evadare de weekend fără drum lung
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația seismologilor. „Cutremurele nu ucid oameni, clădirile o fac“
Adevarul
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația...
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
Click.ro
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste...
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat brusc demisia
Digi 24
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat...
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
go4it.ro
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială ...
Lucia Bartoli, prima reacție după dezvăluirile făcute de Philipp Plein: ”Este o denaturare substanțială a situației actuale”
(P) Evadare de weekend fără drum lung
(P) Evadare de weekend fără drum lung
(P) Piese pentru utilaje agricole: ghid pentru fermieri
(P) Piese pentru utilaje agricole: ghid pentru fermieri
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi salonul și artistul potrivit
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi salonul și artistul potrivit
(P) Instalații sanitare și electrice: ce știe un specialist că tu nu știi
(P) Instalații sanitare și electrice: ce știe un specialist că tu nu știi
Andrei Duban, în lacrimi la podcastul lui Oprișan. Gestul său eroic nu a fost uitat: ”Nimeni nu ...
Andrei Duban, în lacrimi la podcastul lui Oprișan. Gestul său eroic nu a fost uitat: ”Nimeni nu știe asta”
Vezi toate știrile