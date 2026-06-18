Melek șochează din nou. Propunerea făcută în direct a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

Melek, cunoscută în mediul online sub numele real Patricia Esmeralda Mincă, a atras din nou atenția comunității sale după ce a publicat un dialog neașteptat cu fiul ei cel mare, Melek, adolescentul al cărui nume a inspirat și identitatea ei digitală.

Momentul a surprins publicul, obișnuit cu dinamica lor amuzantă, dar nu și cu o astfel de rugăminte venită din partea băiatului.

Melek șochează din nou

Relația dintre Patricia Mincă și cei doi fii ai săi este adesea urmărită cu interes, cei mici fiind apreciați pentru naturalețea și replicile lor spontane. În cel mai recent videoclip, creatoarea de conținut apare într-o discuție sinceră cu fiul ei cel mare, care i-a propus să plece împreună într-o vacanță după ce ea își va rezolva problemele actuale.

Adolescentul i-a spus mamei că își dorește o escapadă la mare, iar influencerița i-a răspuns cu o sinceritate care a emoționat publicul.

„Îmi zice Melek dacă după ce mai termin din probleme mergem și noi într-o vacanță. Spune tu!”, a povestit ea. „Unde vrei tu! La mare, undeva”, a completat copilul.

În replică, Patricia i-a explicat că pentru a reuși să își pună ordine în viață are nevoie și de sprijinul lui:

„Cum facem să rezolv eu, ca să nu mai am atâtea probleme? Asta ar însemna ca tu să mă ajuți. Ar trebui să mă asculți, să nu mă mai superi, să nu mai faci pe supăratul. Promit că fac tot posibilul să vă duc într-o vacanță pe tine și fratele tău. Eu voi avea treabă mereu, că așa e normal, dar promit să las totul”.

Propunerea făcută în direct a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

Melek Mincă rămâne una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut, promovându-și inclusiv afacerea din zona alimentară. Popularitatea ei a crescut și în urma tragediei în care partenerul ei de atunci, Dani Vicol, tatăl fiului său mai mic, Antonio, și-a pierdut viața în accidentul provocat de Mario Iorgulescu.

De-a lungul timpului, Patricia a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut și despre modul în care acestea i-au schimbat prioritățile. În prezent, spune că experiențele trăite i-au redefinit modul în care privește relațiile și stabilitatea personală.

„La 28 de ani aleg banii, că iubirea trece prin stomac. Mi-e greu să cred că în ziua de azi poți să mai găsești iubirea aia adevărată pe care am simțit-o eu acum 15 ani. Eu aleg banii. Iubirea trece prin stomac, oamenii sunt pe interes”, a mărturisit influencerița.

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