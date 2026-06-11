Melek a recunoscut fără rețineri! A venit la petrecerea lui Bogdan de la Ploiești îmbrăcată cu haine de 100 de lei: „Strâng pentru copiii mei”

Bogdan de la Ploiești știe să facă spectacol nu doar pe scenă, ci și atunci când vine vorba despre evenimente private. Artistul a organizat un Pool Party de senzație, care a adunat în jurul său prieteni apropiați, colaboratori și numeroase persoane din cercul său. Printre invitații a cărei apariție nu a trecut deloc neobservată se numără și Melek. Bruneta a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO.
Atmosferă incendiară, invitați din toate colțurile showbiz-ului și momente care par să țină cap de afiș până târziu în noapte! Petrecerea organizată de Bogdan de la Ploiești a adunat numeroase nume cunoscute, transformând evenimentul într-unul dintre cele mai comentate ale momentului. Printre invitații care au atras toate privirile s-a aflat și Melek, care a oferit declarații surprinzătoare pentru CANCAN.RO. Elegantă și vizibil bine dispusă, aceasta a vorbit despre ținuta ei și a recunoscut că nu a costat mai mult de 100 de lei, deși se afla la un super-party. În plus, Melek a punctat că nu pune preț pe haine și pe lucruri materiale, asta deoarec strânge bani pentru copiii ei.
Bruneta recunoaște că are noroc la bani, dar în dragoste nu. De curând, Melek și-a schimbat mașina, dar ne-a spus că nu este o împătimită a vitezei, chiar dacă iubește mașinile frumoase. Iar dacă referitor la mașini am înțeles cum stă treaba, bruneta ne-a făcut și un outfit check. Spre surprinderea multora, ținuta ei de la petrecerea lui BDLP nu a costat mai mult de 100 de lei. Pe de altă parte, ne-a povestit și cum a fost experiența din China, care a impresionat-o foarte tare.
China, din punctul meu de vedere, e cu 30 de ani înaintea noastră. Am avut șansa de a merge cu munca în China, mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la nivelul acesta. Sunt un om norocos, iubit de Dumnezeu. Am noroc la bani, n-am noroc în dragoste. Dar e mai bine să am noroc la bani. Nu sunt vitezomană, mi-am schimbat mașina, dar merg ca o băbuță, liniștită, îmi plac mașinile, și dacă tot am avut șansa să o schimb, foarte bine. Nu cheltui mult, strâng pentru copiii mei, asta fac. Eu, la petrecerea asta luxoasă, sunt îmbrăcată cu 100 de lei. Pe mine nu mă fac hainele, a declarat Melek pentru CANCAN.RO.
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