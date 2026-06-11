Melek a recunoscut fără rețineri! A venit la petrecerea lui Bogdan de la Ploiești îmbrăcată cu haine de 100 de lei: „Strâng pentru copiii mei”

Bogdan de la Ploiești știe să facă spectacol nu doar pe scenă, ci și atunci când vine vorba despre evenimente private. Artistul a organizat un Pool Party de senzație, care a adunat în jurul său prieteni apropiați, colaboratori și numeroase persoane din cercul său. Printre invitații a cărei apariție nu a trecut deloc neobservată se numără și Melek. Bruneta a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Atmosferă incendiară, invitați din toate colțurile showbiz-ului și momente care par să țină cap de afiș până târziu în noapte! Petrecerea organizată de Bogdan de la Ploiești a adunat numeroase nume cunoscute, transformând evenimentul într-unul dintre cele mai comentate ale momentului. Printre invitații care au atras toate privirile s-a aflat și Melek, care a oferit declarații surprinzătoare pentru CANCAN.RO. Elegantă și vizibil bine dispusă, aceasta a vorbit despre ținuta ei și a recunoscut că nu a costat mai mult de 100 de lei, deși se afla la un super-party. În plus, Melek a punctat că nu pune preț pe haine și pe lucruri materiale, asta deoarec strânge bani pentru copiii ei.

Melek: „Am noroc la bani, n-am noroc în dragoste”

Bruneta recunoaște că are noroc la bani, dar în dragoste nu. De curând, Melek și-a schimbat mașina, dar ne-a spus că nu este o împătimită a vitezei, chiar dacă iubește mașinile frumoase. Iar dacă referitor la mașini am înțeles cum stă treaba, bruneta ne-a făcut și un outfit check. Spre surprinderea multora, ținuta ei de la petrecerea lui BDLP nu a costat mai mult de 100 de lei. Pe de altă parte, ne-a povestit și cum a fost experiența din China, care a impresionat-o foarte tare.

China, din punctul meu de vedere, e cu 30 de ani înaintea noastră. Am avut șansa de a merge cu munca în China, mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la nivelul acesta. Sunt un om norocos, iubit de Dumnezeu. Am noroc la bani, n-am noroc în dragoste. Dar e mai bine să am noroc la bani. Nu sunt vitezomană, mi-am schimbat mașina, dar merg ca o băbuță, liniștită, îmi plac mașinile, și dacă tot am avut șansa să o schimb, foarte bine. Nu cheltui mult, strâng pentru copiii mei, asta fac. Eu, la petrecerea asta luxoasă, sunt îmbrăcată cu 100 de lei. Pe mine nu mă fac hainele, a declarat Melek pentru CANCAN.RO.

NU RATA – Melek, reacție dură în mediul online, după ce bona sa a devenit ținta bullying-ului

Melek, revoltată după ce a fost la un pas să-și piardă permisul de conducere: ”Îmi dai 9 puncte penalizare pentru că am parcat în fața porții?”