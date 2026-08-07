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Prognoza meteo azi, 7 august 2026. Canicula cuprinde sudul României, iar nopțile tropicale pun stăpânire pe litoral

De: Simona Vlad 07/08/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 7 august 2026. Canicula cuprinde sudul României, iar nopțile tropicale pun stăpânire pe litoral
Prognoza meteo azi, 7 august 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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România se confruntă în continuare cu un val de căldură intens, însă vremea se schimbă în multe zone ale țării. Ziua de 7 august aduce temperaturi caniculare în sud și vest, unde maximele vor ajunge până la 38 de grade Celsius, dar și episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii, descărcări electrice și ploi torențiale.

Meteorologii avertizează că, pe lângă disconfortul termic ridicat, în a doua parte a zilei sunt așteptate fenomene severe în mai multe regiuni.

Vremea de azi în România

Valul de căldură continuă să afecteze vestul și sudul României. În Banat și sudul Crișanei se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale zilei, de până la 38 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul țării, temperaturile vor fi ceva mai scăzute față de zilele precedente, însă vremea va deveni instabilă începând cu orele prânzului.

Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Rafalele de vânt vor atinge, în general, 50-70 km/h, iar în unele zone pot depăși 80 km/h. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 40-60 l/mp, existând risc de acumulări importante și scurgeri de pe versanți.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în vestul țării, iar minimele se vor situa între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral, unde va fi din nou o noapte tropicală.

Vremea de azi în București

Capitala rămâne sub influența caniculei și pe parcursul zilei de joi. Maxima va ajunge în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Spre după-amiază și seară cresc șansele pentru apariția unor averse de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 45 km/h. Pe timpul nopții, temperaturile nu vor coborî sub 19-21 de grade, astfel că bucureștenii vor avea parte de încă o noapte tropicală.

Cum va fi vremea la Cluj

La Cluj-Napoca, temperaturile vor urca până la aproximativ 36 de grade Celsius. După-amiaza sunt prognozate ploi slabe și înnorări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale ce nu vor depăși 11 km/h.

Vremea de azi la munte

În zonele montane, instabilitatea atmosferică se va accentua după orele prânzului. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. Vântul va avea intensificări importante, cu rafale de peste 80 km/h în unele masive. Cantitățile de precipitații pot depăși local 40-60 l/mp, iar temperaturile vor marca o ușoară scădere, în special în nordul țării.

Vremea de azi pe litoral

La malul mării, vremea va rămâne călduroasă, cu temperaturi maxime între 30 și 33 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar noaptea va fi una tropicală, cu minime între 22 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei Mării Negre va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade Celsius, condiții ideale pentru turiștii aflați în vacanță.

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