Melek pregătește mutarea care o poate arunca în liga milionarilor! Planul ținut secret a ieșit la lumină: „Mai aveam nevoie de o firmă”

Melek pregătește o mutare-surpriză, dincolo de afacerile care au consacrat-o. După succesul restaurantelor și ascensiunea din mediul online, Patricia Esmeralda Mincă este gata să intre într-un domeniu în care miza financiară este mult mai mare. Antreprenoarea și-a dezvăluit planurile în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Patricia Esmeralda Mincă, devenită cunoscută publicului drept Melek, pare hotărâtă să-și transforme notorietatea câștigată în ultimii ani într-o afacere cu mai multe ramificații.

După restaurantele deschise în București și Cluj, antreprenoarea a început să primească și contracte importante în calitate de influencer. Cum colaborările nu mai puteau fi tratate ca simple apariții în mediul online, Melek spune că a decis să-și organizeze activitatea printr-o firmă, astfel încât toate veniturile să fie declarate și taxele achitate.

„Am luat această decizie pentru că trebuie ca totul să fie legal și trebuie să plătim taxele. Din moment ce am devenit și influencer, mai aveam nevoie de o firmă prin care să putem emite facturi și chitanțe”, a declarat Melek pentru CANCAN.RO.

De la platouri cu mâncare, la construcția de case

Noua societate nu ar urma să fie folosită doar pentru încasarea veniturilor provenite din promovările făcute în mediul online.

Melek recunoaște că se pregătește să intre într-un domeniu complet diferit de cel al restaurantelor. Este vorba despre afaceri imobiliare și, mai exact, despre construcția de case.

„Firma este deschisă și pentru activitatea mea de influencer, dar urmează să se ocupe și de… cum să spun… case”, ne-a mărturisit aceasta. Întrebată dacă intenționează să devină dezvoltator imobiliar, Melek a confirmat fără ezitare: „Da, da, da!”.

Planurile sunt, așadar, mult mai mari decât simpla administrare a colaborărilor comerciale din social media. Ea vrea să intre pe o piață în care investițiile sunt considerabil mai mari, dar unde și câștigurile pot fi pe măsură.

Deocamdată, Melek nu a dezvăluit unde ar urma să fie construite casele, câte proprietăți are în plan sau dacă proiectul se află deja în faza de autorizare.

Melek: „Am avut colaborări bine plătite”

Melek spune că decizia de a-și organiza separat și activitatea de influencer a venit după ce a început să primească oferte tot mai consistente.

Unele dintre colaborările comerciale ar fi fost suficient de bine plătite încât a fost boligată să încaseze banii printr-o structură juridică.

„Ca influencer am avut câteva colaborări bine plătite și nu ai cum să încasezi pur și simplu banii. Eu am contabilă și avocată, iar ele mi-au spus că nu pot lucra în felul acesta. Ca totul să fie legal, trebuie să existe o firmă”, a explicat Melek.

Aceasta susține că societatea este deja pusă la punct din punct de vedere fiscal și că a devenit inclusiv plătitoare de TVA.

„Firma are deja peste un an, este plătitoare de TVA. Totul este în regulă, totul este declarat și se plătește către stat”, a mai spus antreprenoarea.

În documentele comerciale, societatea care poartă în prezent numele MELEK ANTONIO SRL este de fapt o firmă mai veche, preluată integral de ea și redenumită ulterior. Numele ales nu pare deloc întâmplător, fiind format din prenumele celor doi copii ai săi, Melek și Antonio.

Firma are activități în zona închirierii unor bunuri, a comerțului și a publicității, domeniu prin care pot fi derulate și colaborările comerciale din mediul online.

Intrarea în imobiliare nu înseamnă că Melek se retrage din afacerea care a făcut-o cunoscută. Restaurantele rămân în centrul activității sale. „Mulțumesc lui Dumnezeu, merg bine!”, a spus Melek.

Brandul s-a extins deja din zona Bucureștiului și în județul Cluj, unde funcționează un restaurant printr-o societate separată, MELEK COFFEE CLUJ SRL.

Astfel, în jurul numelui Melek începe să se contureze un adevărat grup de afaceri: restaurantul din Chitila, localul din zona Clujului, activitatea de influencer și, dacă planurile anunțate se concretizează, viitoarele proiecte imobiliare.

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