Fructele și legumele se pot strica mult mai repede dacă sunt păstrate în locul nepotrivit. Deși frigiderul pare alegerea evidentă pentru aproape orice aliment proaspăt, unele produse rezistă mai bine la temperatura camerei, în timp ce altele trebuie refrigerate pentru a-și păstra prospețimea cât mai mult timp.

Unul dintre cele mai importante lucruri este să nu tratăm toate fructele și legumele la fel. Temperatura, umiditatea și chiar apropierea de alte produse pot influența cât de repede se deteriorează, potrivit thekitchn.com.

Ce fructe și legume trebuie păstrate în frigider

Fructele de pădure, precum căpșunile, afinele și zmeura, se păstrează mai bine la frigider. Acestea sunt foarte perisabile și pot dezvolta rapid mucegai dacă sunt lăsate la temperatura camerei.

Și legumele precum morcovii, broccoli, conopida, ardeii și castraveții rezistă mai mult dacă sunt refrigerate. Este recomandat ca acestea să fie păstrate în sertarele speciale ale frigiderului, unde nivelul de umiditate este mai potrivit pentru produsele proaspete.

În cazul salatei și al altor frunze verzi, este important ca acestea să nu rămână ude. Excesul de apă poate accelera degradarea, astfel că frunzele trebuie păstrate cât mai uscate și, ideal, într-un recipient sau o pungă care permite circulația aerului.

Nu toate produsele trebuie puse la rece

Unele fructe și legume se păstrează mai bine la temperatura camerei. Bananele, de exemplu, pot fi ținute pe blat, într-un loc ferit de lumina directă a soarelui. Cartofii și ceapa trebuie, de asemenea, păstrate într-un spațiu răcoros, uscat și întunecat, însă nu în frigider.

Roșiile sunt un alt exemplu. Păstrarea lor la temperatura camerei le permite să își păstreze mai bine aroma și textura. Odată ce sunt foarte coapte, însă, pot fi puse în frigider pentru a le prelungi durata de viață.

Avocado și piersicile pot fi lăsate, de asemenea, la temperatura camerei până când se coc. După ce au ajuns la maturitatea dorită, refrigerarea poate încetini procesul și le poate ajuta să reziste mai mult.

Fructele și legumele nu trebuie înghesuite

Un alt detaliu important este circulația aerului. Fructele și legumele nu ar trebui înghesuite într-un spațiu mic, deoarece umezeala se poate acumula și poate favoriza apariția mucegaiului.

De asemenea, este bine să verifici periodic produsele depozitate și să le îndepărtezi pe cele care au început să se strice. Un singur fruct sau o singură legumă cu mucegai poate afecta produsele aflate în imediata apropiere.

Un alt truc este să nu speli toate fructele și legumele imediat după ce le cumperi. În cazul unor produse, umezeala rămasă pe suprafață poate accelera deteriorarea. Este mai bine să le speli înainte de consum, dacă nu există un motiv pentru care trebuie pregătite în avans.

Depozitarea corectă nu doar că ajută fructele și legumele să rămână proaspete mai mult timp, ci poate reduce și risipa alimentară. Câteva schimbări simple în modul în care sunt păstrate produsele cumpărate săptămânal pot face o diferență importantă.

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