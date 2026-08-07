Prințesa de Aur și-a scos apartamentul la vânzare. Imagini rare cu locuința din Pitești

Prințesa de Aur a anunțat că a făcut o schimbare importantă în viața personală și a decis să scoată la vânzare apartamentul pe care îl deținea în Pitești.

După mai mulți ani petrecuți în orașul natal, artista s-a mutat în București și a considerat că nu mai are nevoie de locuința veche. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Prințesa de Aur și-a scos apartamentul la vânzare

Apartamentul are o suprafață utilă de aproximativ 70 de metri și se află într-un bloc cu patru etaje. Locuința este situată la parter și include două dormitoare, o bucătărie complet utilată și o baie. Imobilul dispune de loc de parcare în curtea interioară și de un spațiu amenajat pentru grătar, zonă în care cântăreața a organizat numeroase petreceri.

„Avem în spate și loc de grătar. Haideți să vă arăt și grătărelul, că noi făceam înainte paranghelii, grătare, ne distram. Vă las și grătarul, și umbrela”, a spus artista.

Imagini rare cu locuința din Pitești

Locuința a fost renovată cu materiale premium, iar cântăreața a investit sume considerabile în finisaje.

„Baia este făcută numai cu marmură. Toate geamurile din apartament sunt făcute din tripan cu șapte camere”, a precizat ea, subliniind calitatea lucrărilor.

Prețul cerut pentru apartament este de aproximativ 105.000 de euro, sumă pe care artista a menționat că o poate negocia. Prințesa de Aur s-a ocupat personal de prezentarea locuinței, în timp ce soțul ei va discuta cu potențialii cumpărători. În mediul online, fanii au apreciat suma stabilită, considerând că reflectă corect valoarea proprietății.

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