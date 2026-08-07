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Fotbalist în vârstă de 27 de ani, rănit grav în timpul unui jaf. S-a luptat cu agresorul, dar a murit ulterior la spital

De: Simona Vlad 07/08/2026 | 06:30
Fotbalist în vârstă de 27 de ani, rănit grav în timpul unui jaf. S-a luptat cu agresorul, dar a murit ulterior la spital
Fotbalistul care a pierdut 5 milioane de euro. Sursă: Pixabay
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Lumea fotbalului este în stare de șoc după moartea lui David Owori, unul dintre cei mai apreciați jucători din Uganda. Fotbalistul, în vârstă de doar 27 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac violent petrecut în apropierea locuinței sale din capitala Kampala. Potrivit informațiilor oferite de autorități, anchetatorii suspectează că este vorba despre o tentativă de jaf care s-a transformat într-o tragedie.

Conform primelor informații, David Owori ar fi fost agresat de mai multe persoane care ar fi încercat să îi fure telefonul mobil și alte bunuri personale. Sportivul ar fi opus rezistență, moment în care atacatorii l-au rănit grav. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Poliția din Kampala a deschis o anchetă și desfășoară cercetări pentru identificarea și prinderea persoanelor implicate în atac.

Val de mesaje după moartea lui David Owori

Dispariția prematură a lui David Owori a provocat un val de emoție în Uganda. Colegii de echipă, suporterii și numeroase personalități din lumea sportului i-au adus un ultim omagiu. Clubul SC Villa, al cărui căpitan era, l-a descris drept „un lider, un frate și un prieten”, subliniind impactul pe care acesta l-a avut atât pe teren, cât și în vestiar. La rândul său, Federația Ugandeză de Fotbal (FUFA) a transmis că David Owori va rămâne în memoria tuturor ca unul dintre cei mai respectați și apreciați fotbaliști ai generației sale.

A contribuit la un titlu istoric pentru SC Villa

David Owori revenise la SC Villa în 2023, iar un an mai târziu a avut un rol decisiv în cucerirea titlului din Uganda Premier League. Succesul a fost unul istoric pentru club, care punea astfel capăt unei așteptări de două decenii fără trofeul de campioană. Evoluțiile sale constante i-au adus și prelungirea contractului până în 2027, fiind considerat unul dintre oamenii de bază ai echipei și un lider incontestabil în vestiar.

Moartea sa reaprinde temerile legate de criminalitatea din Kampala

Tragedia a readus în atenția opiniei publice problema infracționalității din capitala Ugandei. Tot mai mulți cetățeni cer măsuri mai dure împotriva grupărilor violente care acționează în oraș. Moartea lui David Owori vine la doar câteva săptămâni după ce un alt sportiv cunoscut din Uganda, internaționalul de rugby Sydney Gongodyo, și-a pierdut viața într-un atac separat petrecut tot în Kampala.

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