Cine a văzut-o ultima oară în viață pe Valentina. Locul în care a mers cu Vlad Bălțățeanu, cu câteva ore înainte de tragedie

Cine a văzut-o ultima oară în viață pe Valentina. Locul în care a mers cu Vlad Bălțățeanu, cu câteva ore înainte de tragedie
Galerie Foto 5
Vlad și Valentina/ Sursa foto CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ies noi detalii la suprafață în cazul Valentinei Tănăsie. Tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt ar fi mers chiar în ziua crimei la o mănăstire. Mai mult decât atât, cu doar câteva ore înainte să își găsească sfârșitul, ea și iubitul, Vlad Bălțățeanu, principalul suspect, ar fi petrecut împreună cu câțiva apropiați. 

La câteva zile după înmormântarea Valentinei Tănăsie, apar noi detalii cu privire la ziua în care tânăra s-a stins din viață. Duminică dimineață, cei doi ar fi mers la o mănăstire, la Bistrița, iar pe seară, s-ar fi întâlnit în curtea casei lui Vlad cu unchiul bărbatului, dar și cu un alt cuplu, împreună cu copilul lor. Părea o zi liniștită, însă nimic nu prevestea ce urma să se întâmple cu Valentina. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine a văzut-o ultima dată în viață pe Valentina

Duminică, 20 septembrie, ziua a început cu o atmosferă de liniște, spiritualitate și apropiere. Ulterior, cu chef de viață și bucuria unui simplu grătar. Nimic din toate acestea nu anticipa tragedia din Vrancea.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Astfel, ultimii care au văzut-o în viață pe tânără ar fi fost unchiul lui Vlad Bălțățeanu, iubitul acesteia, care ar fi mers pentru a-l ajuta cu lucrările pentru casă. În același loc se afla și un alt cuplu alături de copilul lor.

„Cei doi fuseseră la mănăstire, la Polovragi, duminică dimineață (…) Ei sunt înrudiți prin alianță, sunt fini și nași (…) La casa presupusului făptaș se lucrează (…) Victima s-a jucat cu copilul (n.r. al unui cuplu) (…) Bărbatul este cel care îi construiește casa (…) Duminică dimineață au fost la mănăstire împreună, la Polovragi, mama presupusului autor a fost la mănăstire, la Bistrița (…)”, a spus Sorin Ovidiu Bălan, la Viața fără filtru.

Valentina Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani, găsită moartă

Valentina Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani, găsită moartă

Unchiul lui Vlad a fost dat afară din casă

Un alt detaliu important este că ultima persoană care a plecat de la grătar a fost unchiul lui Vlad. Numai că acesta nu a plecat de bunăvoie. Bărbatul ar fi fost dat afară de iubitul Valentinei, în jurul orei 05:30. De asemenea, mama principalului suspect nu ar fi participat la petrecere.

„În jurul orei 20:00 vine bărbatul și cu soția și cu copilașul de cinci-șase ani. Victima se joacă cu el, ei fac un grătar în curte, mama presupusului criminal nu participă, dar participă altcineva: unchiul lui, fratele mamei (…) Unchiul a fost un pic dat afară, pentru că se îmbătase pe la ora 05:30”, a mai adăugat el.

Ce ar fi urmat după ce toată lumea a plecat

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN, Valentina Tănăsie ar fi fost agresată fizic de Vlad Bălțățeanu timp de 5 ore. Tânăra în vârstă de 28 de ani i-ar fi spus totul mamei sale care i-ar fi cerut să plece la tatăl ei. După ce mama acesteia a discutat cu fostul soț, Valentina i-ar fi dat un ultim mesaj tatălui ei prin care îi spunea că deși bărbatul este beat, ea îl iubește.

„Valentina i-ar mai fi spus mamei că a bătut-o deja cinci ore în continuu. Valentina era convinsă că vrea să-l părăsească. Mama i-a spus că-i trimite bani, că trebuie să plece de acolo, să se ducă acasă la tata, dar nu a mai apucat. Mama a luat legătura cu tata. Era divorțată de el, dar, în cazul copilului, l-a sunat. Tatăl trebuia să cânte la o nuntă. (…) Pe la 1:15, Valentina i-ar fi trimis mesaj tatălui ei: «Tată, e beat, dar eu îl iubesc».”

VEZI ȘI: Vlad Bălțățeanu nu s-a predat în Elveția! Suspectul în cazul uciderii Valentinei Tănasie a încercat tot timpul să scape de autorități

Noi informații în cazul morții Valentinei! Detaliul important despre valiza în care a fost găsit trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cu cine a vorbit criminalul din Neamț, înainte să-și ucidă partenera. Băiatul femeii, salvat de un apel la 112!
Cu cine a vorbit criminalul din Neamț, înainte să-și ucidă partenera. Băiatul femeii, salvat de un apel la 112!
(P) Psihologia recompenselor: de ce ofertele gratuite ne captează atât de ușor atenția
(P) Psihologia recompenselor: de ce ofertele gratuite ne captează atât de ușor atenția
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 1 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 1 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
Alex Cicâldău s-a căsătorit în mare secret! Cine este Georgiana, femeia care l-a cumințit
Alex Cicâldău s-a căsătorit în mare secret! Cine este Georgiana, femeia care l-a cumințit
Sfârșit tragic pentru Roman, un bărbat de 47 de ani și tată a patru copii. A intrat cu motocicleta într-un stâlp
Sfârșit tragic pentru Roman, un bărbat de 47 de ani și tată a patru copii. A intrat cu motocicleta într-un stâlp
SCANDAL pe holurile Parlamentului. Șoșoacă A URLAT la Mureșan înainte de vot
Mediafax
SCANDAL pe holurile Parlamentului. Șoșoacă A URLAT la Mureșan înainte de vot
Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
Gandul.ro
Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Apariția Andreei Popescu i-a alarmat pe fani. Vedeta a dezvăluit motivul semnelor de pe gât
Click.ro
Apariția Andreei Popescu i-a alarmat pe fani. Vedeta a dezvăluit motivul semnelor de pe gât
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
Gandul.ro
Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.