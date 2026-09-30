Cine a văzut-o ultima oară în viață pe Valentina. Locul în care a mers cu Vlad Bălțățeanu, cu câteva ore înainte de tragedie

Ies noi detalii la suprafață în cazul Valentinei Tănăsie. Tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt ar fi mers chiar în ziua crimei la o mănăstire. Mai mult decât atât, cu doar câteva ore înainte să își găsească sfârșitul, ea și iubitul, Vlad Bălțățeanu, principalul suspect, ar fi petrecut împreună cu câțiva apropiați.

La câteva zile după înmormântarea Valentinei Tănăsie, apar noi detalii cu privire la ziua în care tânăra s-a stins din viață. Duminică dimineață, cei doi ar fi mers la o mănăstire, la Bistrița, iar pe seară, s-ar fi întâlnit în curtea casei lui Vlad cu unchiul bărbatului, dar și cu un alt cuplu, împreună cu copilul lor. Părea o zi liniștită, însă nimic nu prevestea ce urma să se întâmple cu Valentina. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine a văzut-o ultima dată în viață pe Valentina

Duminică, 20 septembrie, ziua a început cu o atmosferă de liniște, spiritualitate și apropiere. Ulterior, cu chef de viață și bucuria unui simplu grătar. Nimic din toate acestea nu anticipa tragedia din Vrancea.

Astfel, ultimii care au văzut-o în viață pe tânără ar fi fost unchiul lui Vlad Bălțățeanu, iubitul acesteia, care ar fi mers pentru a-l ajuta cu lucrările pentru casă. În același loc se afla și un alt cuplu alături de copilul lor.

„Cei doi fuseseră la mănăstire, la Polovragi, duminică dimineață (…) Ei sunt înrudiți prin alianță, sunt fini și nași (…) La casa presupusului făptaș se lucrează (…) Victima s-a jucat cu copilul (n.r. al unui cuplu) (…) Bărbatul este cel care îi construiește casa (…) Duminică dimineață au fost la mănăstire împreună, la Polovragi, mama presupusului autor a fost la mănăstire, la Bistrița (…)”, a spus Sorin Ovidiu Bălan, la Viața fără filtru.

Unchiul lui Vlad a fost dat afară din casă

Un alt detaliu important este că ultima persoană care a plecat de la grătar a fost unchiul lui Vlad. Numai că acesta nu a plecat de bunăvoie. Bărbatul ar fi fost dat afară de iubitul Valentinei, în jurul orei 05:30. De asemenea, mama principalului suspect nu ar fi participat la petrecere.

„În jurul orei 20:00 vine bărbatul și cu soția și cu copilașul de cinci-șase ani. Victima se joacă cu el, ei fac un grătar în curte, mama presupusului criminal nu participă, dar participă altcineva: unchiul lui, fratele mamei (…) Unchiul a fost un pic dat afară, pentru că se îmbătase pe la ora 05:30”, a mai adăugat el.

Ce ar fi urmat după ce toată lumea a plecat

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN, Valentina Tănăsie ar fi fost agresată fizic de Vlad Bălțățeanu timp de 5 ore. Tânăra în vârstă de 28 de ani i-ar fi spus totul mamei sale care i-ar fi cerut să plece la tatăl ei. După ce mama acesteia a discutat cu fostul soț, Valentina i-ar fi dat un ultim mesaj tatălui ei prin care îi spunea că deși bărbatul este beat, ea îl iubește.

„Valentina i-ar mai fi spus mamei că a bătut-o deja cinci ore în continuu. Valentina era convinsă că vrea să-l părăsească. Mama i-a spus că-i trimite bani, că trebuie să plece de acolo, să se ducă acasă la tata, dar nu a mai apucat. Mama a luat legătura cu tata. Era divorțată de el, dar, în cazul copilului, l-a sunat. Tatăl trebuia să cânte la o nuntă. (…) Pe la 1:15, Valentina i-ar fi trimis mesaj tatălui ei: «Tată, e beat, dar eu îl iubesc».”

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