Doliu în familia actorului Chad Lowe. Fiica acestuia a murit la doar 13 ani

Doliu în familia actorului Chad Lowe. Fiica acestuia a murit la doar 13 ani
Fiona, fiica actorului Chad Lowe/ sursă foto: Instagram
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Este doliu în familia actorului Chad Lowe (58 de ani), după ce fiica acestuia a murit subit la doar 13 ani. Fiona s-ar fi confruntat cu o tulburare de sănătate mintală specifică. 

Cauza decesului nu a fost făcută publică, deși forțele de ordine au confirmat că Fiona a decedat pe 29 septembrie, la domiciliu. Autoritățile au fost chemate la casa familiei la ora 00:10, în noaptea de marți spre miercuri (29-30 septembrie).

Fiona, fiica actorului Chad Lowe/ sursă foto: Instagram

Fiica actoruluib Chad Low a murit la doar 13 ani

Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, și Kim, în vârstă de 52 de ani, au devenit părinții Fionei pe 16 noiembrie 2012. Ea a fost a doua dintre cele trei fiice ale cuplului. Cea mai mare dintre ele, Mabel Painter, are 17 ani, iar cea mai mică, Nixie Barbara, are 10 ani. În anunțul care anunță moarte copilei, familia îndeamnă oamenii să vorbească despre sănătatea lor mintală și să ceară ajutor dacă se confruntă cu probleme emoținonale.

„Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona. Era o fată iubitoare, inteligentă, creativă și îi plăcea să danseze. Era adorată de surorile ei și profund iubită de părinții ei. De fapt, ea era lumina vieților noastre. Moartea ei este devastatoare pentru întreaga noastră familie și vă rugăm să vă rugați pentru noi și să ne respectați intimitatea în aceste momente.

Dacă tu sau cineva pe care îl cunoști se confruntă cu probleme de sănătate mintală, te rugăm să contactezi linia de asistență 988 Suicide & Crisis Lifeline, sunând sau trimițând un SMS la numărul 988 ”, a declarat familia ei într-un comunicat transmis miercuri publicației Page Six.

Pierderea fiicei lor vine la doar un an după ce familia actorului și-a pierdut locuința în incendiul din Pacific Palisades. În februarie 2025, Chad Lowe a publicat fotografii cu fiicele sale vizitând ceea ce mai rămăsese din casa copilăriei lor din Los Angeles, care a fost complet distrusă în incendiu, la scurt timp de la ziua de naștere a Fionei.

Casa mistuită de flăcări a actorului Chad Lowe/ sursă foto: Instagram

„Modul în care au făcut față acestei experiențe devastatoare este pur și simplu remarcabil. Sunt uimit de spiritul și reziliența lor. La aproape o lună după ce am fost evacuați, fetele noastre au reușit în sfârșit să se întoarcă pentru a vedea ce a mai rămas din casa lor. Singurul meu scop este să le ajut să treacă prin aceste vremuri grele. A fi tatăl lor este cea mai mare bucurie și cel mai mare privilegiu al vieții mele”, scria actorul Chad Lowe într-o postare pe o rețea de socializare.

Părinții elevilor de la școala la care învăța Fiona au primit miercuri dimineață un e-mail de la directorul școlii, prin care erau informați că o elevă a decedat.

„Cu profundă tristețe vă contactez pentru a vă informa despre decesul unuia dintre elevii noștri. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și profesorilor elevului. Consilierii sunt disponibili pentru a se întâlni cu elevii și personalul care ar putea avea nevoie de sprijin emoțional în acest moment dificil”, se menționa în e-mailul primit de părinți.

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