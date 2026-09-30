Oare Laurențiu Reghecampf regretă că a venit să antreneze FCSB? După atâtea țări tropicale, pare zgribulit la București!

Oare Laurențiu Reghecampf regretă că a venit să antreneze FCSB? După atâtea țări tropicale, pare zgribulit la București!
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Laurențiu Reghecampf, noul antrenor FCSB, a fost probabil surprins de vremea în schimbare de la București, după ce o perioadă fusese obișnuit să antreneze doar echipe din țări calde, cu climă tropicală. Iată-l surprins de CANCAN.RO alături de soția sa, frumoasa Corina Caciuc, la o ieșire în patru la un restaurant bun din București. În timp ce fetele s-au asortat și au purtat geci negre de piele, Reghe a rămas cumva în urmă cu vestimentația și a părut puțin cam zgribulit la ieșirea din local.

Laurențiu Reghecampf are 51 de ani, o soție mereu elegantă, doi băieți mari, Luca și Laurențiu și doi copii mai micuți, din căsătoria cu Corina Caciuc, adică Liam și Landon. Laurențiu Junior, care îi calcă deja pe urme tatălui, nu doar că e un fotbalist în devenire, ci este și foarte arătos ca tatăl său.

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În ultimii ani, Reghe a fost antrenorul unor echipe din țări cu o climă mult mai caldă decât a României, adică Al Hilal din Arabia Saudită, Al Wahda și Al Wasi din Emirate, Al Hilal Omdurman din Sudan și Espérance de Tunis din Tunisia. Probabil s-a dezobișnuit să poarte pardesiu sau palton, așa că a ieșit doar cu o jachetă subțire, tip bomber jacket, în timp ce soția sa și partenera bărbatului cu care a ieșit la un „double date” poartă geci din piele neagră, asortate (s-or fi vorbit înainte?), mult mai călduroase.

Corina Caciuc și prietena ei, cu ținute asortate

Deși clima e mai rece, perspectivele sunt mult mai bune la București. Din discuțiile cu Gigi Becali, noul său patron, Reghecampf a obținut promisiunea unei prime de calificare de 1 milion de euro pentru calificarea în Champions League. Obținerea titlului pare ceva fezabil pentru metodicul Reghe, deci poate că anul viitor pe vremea asta îl va încălzi prima de calificare.

Cu siguranță și Corina Caciuc va fi interesată de o asemenea primă de calificare, pentru că să recunoaștem îi place shoppingul la fel de mult ca oricărei femei, după cum am remarcat și cu alte ocazii, de exemplu imaginile de AICI sunt relevante.

Evident, cel mai mult se vor bucura copiii familiei. Chiar dacă în imaginile de față ei nu sunt prezenți, fiind o ieșire „de oameni mari”, posibil chiar o sărbătorire a semnării contractului cu FCSB, micuții Liam și Landon sigur vor fi fericiți să-și vadă tatăl în fiecare zi. Cât despre „tati” Reghe, cu siguranță contractul la FCSB va însemna bucurii mai dese și mai intense alături de superba sa soție, Corina, înzestrată cu multe atuuri naturale care fac revenirea la București nu doar profitabilă, ci și foarte plăcută – și avem imagini relevante AICI.

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