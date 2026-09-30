Anca Țurcașiu se mută din București! Iubitul ei a convins-o: „Am cumpărat o căsuță…”

Anca Țurcașiu se mută din București! Iubitul ei a convins-o: „Am cumpărat o căsuță...”
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Anca Țurcașiu și Călin Șerban
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Anca Țurcașiu a anunțat că urmează să se mute definitiv din București. Actrița și iubitul ei, Călin Șerban, deja și-au cumpărat o căsuță departe de aglomerație și de trafic. Ea a explicat și de ce a luat această decizie drastică.

Nu mai vorbim despre un simplu plan spus la cafea. Casa este cumpărată, lucrările sunt în toi, iar cei doi sunt deja cu gândul la momentul în care vor putea lăsa în urmă traficul, gălăgia și aglomerația din București.

Anca Țurcașiu se mută din București!

Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează un cuplu de aproape doi ani, deși se cunosc de mai bine de două decenii. El a convins-o pe celebra actriță să renunțe la viața din București și să se multe într-un loc mai liniștit.

Noua proprietate are curte și se află în apropierea Bucureștiului, însă până la mutare mai este ceva de tras. Casa trebuie remodelată, iar actrița pare să fi ajuns să numere zilele până când șantierul va fi închis.

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De altfel, Anca a făcut publică și o fotografie realizată cu un an în urmă, când ea și Călin se plimbau cu barca pe lacul din Cișmigiu. Diferența dintre atunci și acum a făcut-o să comenteze momentul cu umor.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban

Anca Țurcașiu și Călin Șerban

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație. Astfel încât, am cumpărat o căsuță cu o curticică în preajma orașului și suntem în mare șantier de remodelare. Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu. Doamne… Anul trecut, versus anul acesta… Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede!”, a scris Anca Țurcașiu, pe Instagram.

Cu proprietatea deja în portofoliu, urmează partea care le dă cele mai multe bătăi de cap: renovarea. Anca și Călin vor să transforme casa într-un loc în care să poată trăi departe de agitația orașului, dar fără să se rupă complet de București. Iar faptul că au ales o zonă din apropiere le permite exact acest lucru.

Nu mai vrea să audă de căsătorie

Și, culmea, deși cei doi fac un pas important și își construiesc practic un nou cămin, Anca nu se gândește deloc la o nuntă. Actrița a spus în trecut că nu își dorește să se căsătorească sau să se logodească din nou. Atât ea, cât și Călin au mai fost căsătoriți și consideră că relația lor nu are nevoie de încă un act pentru a fi serioasă.

„Am zis că nu facem asta. Ne-am legat pe veci așa, de ce să depunem niște acte, plus că fiecare dintre noi a fost căsătorit, pentru ce ne-ar trebui să ne legăm în felul acesta. Suntem amândoi bunici, ce ne-ar mai trebui”, a declarat Anca Țurcașiu, în emisiunea Furnicuțele.

VEZI ȘI: Anca Țurcaşiu mai are o meserie, pe lângă actorie. Puțini se așteptau la asta!

Anca Țurcașiu, mai fericită ca niciodată. Cum a apărut alături de partenerul ei

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