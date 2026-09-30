Andreea Popescu a stârnit îngrijorare cu ultima apariție! De unde sunt urmele de pe gât

Andreea Popescu și-a speriat fanii cu ultima apariție! Bruneta a apărut în fața camerelor cu niște urme care au atras instant toate privirile, iar cei care o urmăresc au început să se întrebe dacă nu cumva are o problemă de sănătate.

Fosta dansatoare a Deliei nu a lăsat loc pentru prea multe scenarii și a explicat că aspectul ei are legătură cu o procedură la care a apelat recent. Dar până să vină explicația, apariția brunetei a stârnit suficientă agitație în online.

Andreea Popescu și-a speriat fanii

Andreea Popescu a postat un clip în care se puteau observa mai multe semne pe pielea din zona gâtului. Pentru cei care au văzut-o doar câteva secunde, schimbarea a fost suficientă ca să apară imediat întrebări.

Unii urmăritori au crezut că bruneta este bolnavă, așa că Andreea a intervenit înainte ca speculațiile să o ia razna. Explicația ei a fost, de fapt, mult mai simplă.

„Pe gât, mi-am făcut un tratament pentru piele. Nu vă speriați”, a scris Andreea , pe Instagram.

Cu alte cuvinte, nu era vorba despre o stare de rău, ci despre urmele rămase după un tratament estetic. Iar potrivit celor transmise de ea, semnele urmează să dispară.

S-a băgat în revizie după divorțul de Rareș Cojoc

Tratamentul pentru gât este doar una dintre procedurile la care Andreea a apelat în ultima perioadă. Influencerița a făcut recent mai multe schimbări estetice. Ea a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a vizat zona feței și abdomenul. Acum se află în perioada de recuperare și urmărește atent rezultatele.

Practic, Andreea pare să fi intrat într-o perioadă în care și-a propus să schimbe mai multe lucruri la capitolul aspect fizic. Și lista nu s-ar opri aici. Andreea Popescu a luat în calcul și varianta implanturilor mamare, ceea ce înseamnă că transformarea prin care trece ar putea continua în perioada următoare.

Deocamdată, însă, atenția ei este îndreptată spre recuperarea după intervențiile deja făcute și spre rezultatul final pe care și-l dorește. De când a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu nu și-a mai asumat public o altă relație și s-a concentrat mai mult pe carieră și pe activitatea din online.

Bruneta este foarte prezentă pe rețelele sociale, iar orice schimbare de look ajunge imediat în atenția urmăritorilor. De această dată, însă, nu o coafură nouă sau o ținută spectaculoasă a atras toate privirile, ci urmele vizibile de pe gât.

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