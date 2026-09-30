EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Visul dinamoviștilor e la un pas de a se realiza!

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce se întâmplă în aceste zile la Dinamo: se pun la punct mutările importante care trebuie făcute înainte de finalul sezonului de iarnă!

Vedem cine semnează și cine nu și aflăm ce se întâmplă cu marele vis al dinamoviștilor. Discutăm și de echipa națională, dar tot în context dinamovist. Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Pierdeți doar dacă nu vă uitați!