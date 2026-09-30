Simona Halep, mărturisire sinceră despre viitorul ei: „Îmi doresc să-mi formez familia pe care mi-o doresc”

Viața Simonei Halep s-a schimbat radical după retragerea din tenis. Fosta tenismenă în vârstă de 35 de ani are planuri serioase de viitor și face mărturisiri importante despre asta. Unul dintre obiectivele sale este să își întemeieze o familie.

După ce și-a dedicat o viață întreagă sportului, Simona Halep are noi planuri. Aceasta s-a retras în luna februarie 2025, iar acum este pregătită pentru un nou capitol. Fosta tenismenă trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Dorin Mateiu, astfel că a mărturisit că are drept obiectiv întemeierea unei familii. Fapt ce sugerează că relația celor doi evoluează destul de rapid. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Simona Halep, mărturisire sinceră despre viitorul ei

Invitată în cadrul unui podcast, Simona Halep a recunoscut că viața ei s-a schimbat complet după retragerea din lumea sportului. Campioana a explicat că vrea să își formeze o familie, departe de ochii lumii, liberă și fără judecăți.

Aceasta a punctat că după multele momente de glorie, pe care le-a dedicat țării noastre, a venit clipa să se concentreze pe viața personală.

„Am fost a tuturor atâția ani și acum este momentul să fiu a mea, să îmi formez familia pe care mi-o doresc și să trăiesc liber, departe de judecată, pentru că au fost atât de multe articole și păreri, iar în continuare sunt. Îmi doresc atât de mult să nu mai fiu un subiect de consum public, să fiu lăsată să îmi trăiesc viața și să înțeleagă toată lumea că sportiva Simona Halep a încheiat ciclul din viața ei pe sport, iar acum urmează să fiu un om normal, ca toată lumea”, a declarat Simona Halep la Podcast Sports Festival x 30-0.

Simona Halep – carieră de excepție

Fosta tenismenă a reușit să obțină titluri importante de-a lungul timpului. Aceasta a cucerit 24 de trofee WTA și a câștigat din tenis peste 40 de milioane de dolari. Mai mult decât atât, a primit două titluri de Grand Slam și a jucat trei finale (două la Roland Garros și una la Australian Open).

Acum are o relație cu Dorin Mateiu, un om de afaceri român care a activat pe piața industriei alimentare, astfel că a fost supranumit „Regele mezelurilor”.

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