Apelul făcut de Adela Popescu în urmă cu puțin timp: „Dacă îl vedeți pe undeva…”

Apelul făcut de Adela Popescu în urmă cu puțin timp: „Dacă îl vedeți pe undeva...”
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Adela Popescu a cerut ajutorul fanilor /Foto: Instagram
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Adela Popescu a lansat un apel în mediul online și a cerut ajutorul urmăritorilor săi. Un membru important al familiei sale s-a pierdut, iar vedeta încearcă să îl găsească. Este vorba despre câinele său, Dogman. Se pare că patrupedul a dispărut din curtea de la Șușani, iar Adela Popescu vrea cu orice preț să îl găsească.

În ultima perioadă, Adela Popescu și familia ei au petrecut tot mai mult timp la Șușani. Aici și-au construit o casă de vacanță, iar toată vara s-au bucurat de aerul curat de la țară și de liniștea naturii. Cum acum au o casă încăpătoare și o curte generoasă, în familia lor a apărut și un patruped, pe nume Dogman.

Animalul este iubit de întreaga familie, iar acum a dispărut. Pentru a reuși să îl găsească rapid, Adela Popescu a apelat la ajutorul fanilor săi din mediul online. Aceasta a postat mai multe fotografii cu câinele și i-a rugat pe cei care poate îl văd să o anunțe imediat.

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„Dogman s-a pierdut. Dacă sunteți din zona Șușani, Ușurei, Mădulari și îl vedeți pe undeva, poate îmi lăsați un mesaj aici să pot trimite pe cineva să îl caute. Mulțumesc!”, a scris Adela Popescu, în mediul online.

Adela Popescu și-a pierdut câinele /Foto: Instagram

Adela Popescu și Radu Vâlcan, cuceriți de viața la țară

Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei trei copii ai lor și-au petrecut toată vara la Șușani. Aceștia s-au declarat cuceriți de viața la țară, mai ales pentru că în ultimii ani comuna s-a dezvoltat destul de mult și nu duc lipsă de nimic acolo.

„Deci eu nu-mi mai încap în piele de fericire, vă spun imediat de ce, dar să o luăm cu începutul. Noi când am decis să ne construim casa la țară, sigur că pe primul loc a fost componenta emoțională, eu am copilăria acolo, părinții mei încă locuiesc acolo, toată copilăria mea s-a petrecut acolo, știu toate dealurile, toate ulițele.

Apoi, nici nu trebuie să fii prea atent, că vei descoperi că comuna Șușani, de câțiva ani de zile, arată extraordinar de bine. Poți trăi fără niciun disconfort, adică există asfalt, există internet, există apă curentă, infracționalitatea aproape de 0, eu n-am auzit, poate se mai fură câte o găină, câte un porc, dar nu ceva major. Avem și serviciu de salubritate, adică oamenii își aduc gunoiul în stradă, vine mașina, îl colectează, deci super civilizat și acum să vă spun: astăzi am primit poze că se pun bumpere la Șușani, deci mi se pare uau, e un super semn de civilizație. Vreau să-l felicit pe domnul primar. Sunt super fericită”, a spus Adela Popescu, în mediul online.

 

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