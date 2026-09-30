Cătălin Grozavu, probleme în instanță după moartea Mădălinei Apostol. Ce sumă trebuie să plătească

Cătălin Grozavu, probleme în instanță după moartea Mădălinei Apostol. Ce sumă trebuie să plătească
Cătălin Grovazu, fostul partener al Mădălinei Apostol.
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Cătălin Grozavu, fostul partener al Mădălinei Apostol, nu scapă de problemele cu legea. Din cauza unor datorii financiare, afaceristul a fost dat în judecată de patronii unei clinici medicale, iar acum are de plătit toate sumele restante.

Cătălin Grozavu și mama celor trei copii ai acestuia, Florina Grozavu, au ajuns în instanță din cauza neplății unor servicii. Potrivit informațiilor din dosar, afaceristul și soția sa au fost dați în judecată de o clinică medicală specializată în conservarea celulelor stem la naștere. Mai exact, cei doi nu au achitat toate facturile emise de unitatea medicală, iar pentru a-și recupera banii, aceasta i-a acționat în judecată.

Cătălin Grozavu spune că mereu s-a preocupat de fiica lui

Cătălin Grozavu/ sursă foto: CANCAN.RO

Cătălin Grozavu, probleme cu legea din cauza unor datorii

Judecătoria Sectorului 4 din București i-a dat câștig de cauză clinicii medicale, iar acum cei doi soți trebuie să achite datoria în valoare de 5.100 de lei, la care se adaugă cheltuielile de judecată și penalitățile de întârziere.

„Admite cererea. Obligă pârâţii (soții Grozavu – n.r.), în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 2995,31 lei, reprezentând debit principal, precum şi la plata sumei de 1934,41 lei, reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Executorie, conform art. 1031, alin.3 C.proc.civilă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti”, se arată în pronunțarea definitivă a instanței, în condițiile în care nu a fost atacată de cei doi.

Cătălin Grozavu a ajuns în atenția publicului după moartea Mădălinei Aposol. Cei doi au avut o relație de lungă durată din care a rezultat o fetiță, pe nume Miriam. În ultima perioadă, relația dintre cei doi ar fi fost una extrem de tensionată. Potrivit surselor CANCAN.RO, afaceristul ar fi fost cercetat în trecut pentru un episod extrem de violent comis împotriva Mădălinei, informații care au fost dezvăluite de apropiații celor doi.

Acuzațiile de violență nu se opresc la fosta parteneră. Numele lui Cătălin Grozavu apare într-un alt dosar, mult mai recent, care descrie acuzații grave formulate de Florina Grozavu, actuala lui soție. Femeia a ajuns în fața Judecătoriei Sectorului 1 într-o procedură privind emiterea unui ordin de protecție – vezi AICI detalii.

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Mărturii din iad: „A venit SMURD-ul după ce a leșinat”. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!

 

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