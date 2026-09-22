Cum o constrânge Cătălin Grozavu pe Florina de la MasterChef, de fapt: „Dacă nu sunt fată cuminte, nu-i primesc”

Florina Grozavu, soția lui Cătălin Grozavu și mama celor trei copii ai acestuia, a făcut dezvăluiri despre relația cu fostul partener în cadrul unei intervenții la emisiunea lui Dan Capatos Show. Concurenta de la „MasterChef România” a vorbit despre situația dintre ea și Cătălin Grozavu, dar și despre cheltuielile pe care le are pentru creșterea celor trei copii. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Declarațiile Florinei au venit într-un context în care viața personală a lui Cătălin Grozavu continuă să fie intens discutată. Bărbatul, care a avut în trecut o relație cu Mădălina Apostol și care are o fetiță cu aceasta, este în prezent implicat într-o altă relație care a început anul trecut. Vezi emisiunea integrală aici!

Câți bani trebuie să scoată Florina din buzunar

În discuția cu Dan Capatos, Florina Grozavu a explicat că întreținerea celor trei minori presupune cheltuieli considerabile. Fosta parteneră a lui Cătălin Grozavu a enumerat costurile pentru locuință, educație, afterschool, utilități și transport.

Potrivit acesteia, numai chiria pentru o locuință aflată într-o zonă apropiată de școlile și grădinițele copiilor ajunge la peste 1.000 de euro pe lună. La această sumă se adaugă costurile pentru afterschool și grădiniță, dar și celelalte cheltuieli lunare.

„O chirie în sectorul unde sunt copiii la grădințe, la școli, este o mie și ceva de euro. Cheltuielile pentru trei copii sunt care sunt. Afterschoolul celui mare e 3.000 de lei, iar grădinița mă costă la stat 1.000 de lei de căciulă. Chiria și utilitățile sunt atâta, benzina este atâta, fără să mă ridic din pat sunt 3.000 de euro, pe care evident că dacă eu nu sunt fată cuminte, nu-i primesc sau nu mă ajută. Nu are cum să-l oblige nimeni. Nu are cum să vină statul să-i dea în cap, să-i bage mâna în buzunar”, a declarat Florina Grozavu în emisiunea lui Dan Capatos Show.

Cum o constrânge Cătălin Grozavu pe Florina

Cea mai controversată afirmație făcută de Florina Grozavu în timpul intervenției se referă la sprijinul financiar pe care spune că îl primește din partea fostului partener.

Prin formularea „dacă eu nu sunt fată cuminte, nu-i primesc sau nu mă ajută”, Florina a sugerat că ajutorul financiar ar depinde de relația dintre ea și Cătălin Grozavu. Deși bărbatul se află într-o altă relație amoroasă de aproape un an și jumătate, modul în care Florina se comportă cu fostul iubit al Mădălinei Apostol decide dacă suma pentru copiii săi îi va fi virată sau nu.

Florina a punctat și faptul că, din perspectiva sa, nu există o modalitate simplă prin care statul să îl poată determina pe fostul partener să îi ofere bani în afara obligațiilor stabilite legal.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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