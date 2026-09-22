Alexandra Bădescu susține că Nick Rădoi și Cătălin Grozavu aveau filmulețe cu Mădălina Apostol. Ce făcea în ele regretata vedetă

Alexandra Bădescu a făcut noi declarații despre Mădălina Apostol, la Dan Capatos Show. Aceasta a vorbit despre presupusele filmări compromițătoare în care Mădălina Apostol ar fi fost surprinsă. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Nick Rădoi și Cătălin Grozavu ar avea filmulețe cu Mădălina Apostol

Potrivit Alexandrei, atât Nick Rădoi, cât și Cătălin Grozavu ar fi avut videoclipuri cu Mădălina. Aceasta susține că informațiile provin din surse apropiate acestora. Vezi emisiunea integrală aici!

„Informația asta este venită strict din sursă, la ei, de acolo, foarte close… Domnul Nick a filmat-o pe Mădălina când îi dansa, în timp ce aveau o relație, în niște desuuri. Și i le-a trimis lui Grozavu. Iar Grozavu, când se împăca cu Mădălina, a făcut același lucru (n.r. îi trimitea imagini lui Nick), ei fiind niște bărbați de nădejde. Eu ți-am spus că și eu știu de la alte persoane care m-au sunat. Eu nu am văzut încă filmulețele. Dacă o să le am, o să le dau. Stai liniștit, o să le dau. O să-mi parvină la un moment dat. Trebuie să înțelegem că acești oameni… Aveți discuții despre Nick Rădoi înainte de Mădălina, de la alte fete, despre abuzurile lui psihologice.”

Alexandra Bădescu a lansat apoi un avertisment pentru femeile aflate în relații cu bărbați despre care există acuzații similare. Aceasta a spus că anumite comportamente nu se schimbă ușor și că femeile nu ar trebui să ignore semnalele de alarmă.

„Ideea este în felul următor: când ai de-a face cu un om care are asemenea metehne, niciodată să nu credeți, fetelor, că ei se vor schimba. Eu personal am cunoscut-o pe Mădălina și știu despre ea și o să îmi mențin aceeași părere. A fost o femeie care a pus absolut pe toată lumea la masă, a gătit pentru toți, a ajutat multe fete.”

Declarațiile Alexandrei Bădescu vin după apariția imaginilor în care Cătălin Grozavu este acuzat că și-ar fi agresat soția – vezi mai jos materialul.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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