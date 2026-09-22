A vrut să plece la serviciu imediat după ce a născut! Femeia aflase cu doar două ore înainte că era însărcinată

O femeie din Springfield, Missouri, a trăit o experiență greu de imaginat după ce a ajuns la spital convinsă că durerile pe care le simțea ar putea fi provocate de apendicită sau de o infecție renală. Medicii i-au dat însă o veste pentru care nu avusese nici măcar o zi să se pregătească: era însărcinată și intrase deja în travaliu. La numai două ore după ce a aflat că urma să devină mamă, Anna Wolfe și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe.

A aflat că este însărcinată cu doar două ore înainte să nască

Ce ai face dacă ai crede că ai parte de o noapte absolut normală, iar câteva ore mai târziu ai deveni părinte? Exact asta i s-a întâmplat Annei Wolfe în luna august. În loc să aibă nouă luni pentru a se pregăti pentru venirea pe lume a unui copil, femeia a avut la dispoziție doar două ore.

Până atunci, spune ea, viața sa decursese absolut normal și nimic nu o făcuse să creadă că este însărcinată.

„Totul a fost normal. Mi-am trăit viața în tot acest timp”, a povestit Wolfe.

Potrivit publicației KY3 din Statele Unite, în jurul miezului nopții, pe 19 august, Anna a început să simtă dureri. Din cauza unor probleme medicale pe care le mai avusese în trecut, s-a gândit că ar putea avea apendicită sau o infecție renală, fără să-i treacă prin minte că durerile ar putea fi, de fapt, contracții.

Când a ajuns în cele din urmă la spital, în jurul orei 4 dimineața, medicii au făcut mai multe investigații, iar rezultatul a lăsat-o fără cuvinte.

„Au făcut niște teste și mi-au spus: «De fapt, ești în travaliu», iar eu le-am zis: «Nu sunt însărcinată». Atunci mi-au răspuns: «Ei bine, ești însărcinată și ești în travaliu»”, și-a amintit femeia.

Două ore mai târziu și-a cunoscut fiica

La numai două ore după diagnosticul neașteptat, Anna Wolfe și-a cunoscut fiica. Fetița se dezvoltase în pântecele ei timp de aproximativ 32 de săptămâni fără ca mama să știe că este însărcinată.

Șocul a fost atât de puternic, încât femeii i-a fost greu să înțeleagă imediat că bebelușul pe care tocmai îl născuse era cu adevărat copilul ei. Reacția sa de după naștere arată cât de nepregătită fusese pentru schimbarea radicală care tocmai se produsese în viața sa.

„Nu simțeam că este reală și nu simțeam că este a mea. Am încercat să merg la serviciu, pentru că trebuia să încep munca abia la ora 10:00 și era doar 6:30, așa că mi-am zis: trebuie să plec”, a povestit Anna.

Cum este posibil ca o femeie să nu știe că este însărcinată

Fenomenul este cunoscut sub numele de „sarcină criptică”, situație în care o femeie este însărcinată fără să realizeze acest lucru pentru o perioadă foarte lungă, uneori chiar până aproape de momentul nașterii.

Dr. Varun Sankuratri, medic obstetrician-ginecolog la Mercy Springfield, a explicat că asemenea situații sunt extrem de rare, dar că pot exista, deoarece fiecare sarcină și fiecare organism sunt diferite.

„Fiecare sarcină este atât de diferită. Corpul fiecărei femei este foarte diferit. Afecțiunile medicale pot influența cât de vizibilă este sarcina. Unii bebeluși sunt mai mici, alții mai mari. Cred că este important să fii atentă la felul în care te simți, iar dacă ești îngrijorată, este suficient de simplu să mergi la un control și să te asiguri că totul este în regulă”, a explicat medicul.

În cazul Annei, nici măcar episoadele în care nu se simțise bine nu îi ridicaseră suspiciuni, mai ales că femeia spune că a continuat să aibă ceea ce considera a fi ciclul menstrual și nu observase alte schimbări care să o determine să se gândească la o sarcină.

„Au fost câteva momente în care mi-a fost rău, dar am crezut pur și simplu că este starea mea obișnuită de rău, pentru că încă aveam ciclul lunar. În rest, totul era normal”, a povestit ea.

Nu plănuise niciodată să devină mamă

Indiferent dacă fusese sau nu pregătită, fiica sa venise pe lume. Anna Wolfe nu plănuise să devină mamă și, tocmai din acest motiv, nu avea pregătit nici măcar un nume pentru copil.

După ce și-a văzut însă fetița, numele a venit aproape firesc: Jade.

„Jade pur și simplu mi s-a părut potrivit, pentru că ea este o mică bijuterie”, a spus proaspăta mamă.

Pentru că s-a născut prematur, la aproximativ 32 de săptămâni și cu o greutate de puțin peste patru livre, adică aproximativ 1,8 kilograme, Jade a trebuit să rămână internată câteva săptămâni, având nevoie de timp pentru ca plămânii să i se dezvolte și să devină mai puternici.

Separarea dintre mamă și copil imediat după o naștere atât de neașteptată a făcut și mai dificil procesul prin care Anna încerca să accepte noua realitate.

„Nici asta nu m-a ajutat cu senzația de detașare, cu faptul că nu simțeam că este reală sau că este a mea. Așa că mergeam să vizitez acest bebeluș despre care nici măcar nu știam că există, dar acum m-am îndrăgostit de ea și spun: «Mi-e dor de ea. Hai să mergem să vedem bebelușul»”, a mărturisit femeia.

Medicii avertizează asupra perioadei dificile de după naștere

Dr. Sankuratri a explicat că o asemenea experiență poate fi deosebit de solicitantă, deoarece femeia trebuie să treacă aproape instantaneu de la o viață în care nici măcar nu știa că este însărcinată la perioada postpartum și la toate schimbările fizice și emoționale pe care aceasta le presupune.

„Cred că este dificil pentru că întreaga ta lume este, practic, întoarsă cu susul în jos. Intri în perioada postpartum, iar sarcina este extrem de solicitantă atât emoțional, cât și fizic. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le urmărim în ceea ce privește anxietatea postpartum și depresia postpartum. Există anumite controale medicale care trebuie făcute după naștere pentru a ne asigura că organismul se vindecă și revine la normal”, a explicat medicul.

Oamenii au sărit în ajutorul mamei și al fetiței

Anna și Jade nu au fost însă lăsate singure în fața schimbării uriașe. După ce un prieten a publicat povestea lor pe rețelele sociale, oamenii au început să le ofere ajutor, iar familia a primit scutece, jucării, lenjerie de pat și alte lucruri necesare pentru îngrijirea unui nou-născut.

Povestea a stârnit și neîncredere, iar Anna recunoaște că există persoane care pur și simplu nu cred că o femeie poate ajunge să nască fără să fi știut că este însărcinată.

„Există oameni care nu mă cred, iar tot ce le pot spune este că sper să nu li se întâmple și lor, ca să nu fie nevoiți să afle cât de real poate fi”, a declarat ea.

Jade a surprins din nou medicii și a ajuns acasă mai devreme

Inițial, medicii estimaseră că Jade va trebui să petreacă aproximativ opt săptămâni în spital, însă fetița a continuat să-și surprindă familia și echipa medicală. Evoluția sa a fost suficient de bună încât să poată fi externată pe 21 septembrie, mult mai devreme decât se estimase inițial.

Anna și Jade sunt acum împreună acasă și încearcă să se adapteze unei vieți pe care, cu numai câteva săptămâni înainte, proaspăta mamă nici măcar nu și-ar fi imaginat-o. După ce a avut doar două ore pentru a trece de la vestea că este însărcinată la momentul în care și-a ținut copilul în brațe, Anna spune că este acum pregătită să fie o mamă grozavă pentru fetița care i-a schimbat viața peste noapte.

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