Cătălin Grozavu a amenințat-o pe Florina după ce au devenit publice imaginile în care o agresează: „Îți bag copiii în mormânt, lângă Mădălina Apostol”

Florina Grozavu, soția legală a lui Cătălin Grozavu, face noi declarații importante. În cadrul emisiunii Dan Capatos Show, femeia aduce acuzații grave la adresa fostului iubit al Mădălinei Apsotol. Aceasta susține, în direct, că bărbatul i-ar fi amenințat copiii cu moartea. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

După ce a apărut în spațiul public filmarea în care Florina Grozavu este agresată de Cătălin Grozavu, bărbatul a căutat-o insistent la telefon pe soția sa legală și a obligat-o să nege imaginile.

Mai mult decât atât, partenera fostului iubit al Mădălinei Apostol susține că i-ar fi amenințat copiii cu moartea și acest lucru a speriat-o. În acel moment, ea a decis să pună capăt situației și și-a făcut curaj pentru a povesti totul în cadrul emisiunii Dan Capatos Show. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mai devreme m-a sunat și mi-a spus că «Vezi că dacă nu spui că filmulețul este fals, îți bag copiii lângă Mădălina în pământ». Mi-a spus așa: «Dacă îmi distrugi viața și nu te duci, nu vorbești cu oamenii să le spui că e fals videoul și nu e adevărat, eu îți bag copiii în mormânt lângă Mădălina». Și ăsta e momentul în care am spus ok, acum e timpul să vorbesc”, a declarat Florina Grozavu la Dan Capatos Show.

Florina Grozavu, acuzații la adresa soțului ei

Soția legală a lui Cătălin Grozavu a explicat faptul că violența poate fi de mai multe feluri. Florina de la MasterChef spune că femeile care sunt în aceeași ipostază ca ea acceptă greu ceea ce se întâmplă, de fapt, și de multe ori nu reușesc să iasă din relațiile toxice.

De asemenea, a mai dezvăluit că, cu puțin timp înainte de a intra în direct cu Dan Capatos, aceasta ar fi fost amenințată de bărbat că îi va bate copiii, ba chiar că i-ar fi amenințat cu moartea.

„Dar voi nu știți ce înseamnă pentru mine treaba asta, puterea asta, ce probleme o să am eu cu omul ăsta de acum încolo. Violența este de mai multe feluri și manipularea, la fel, este de mai multe feluri și, la un moment dat, sunt oameni care te controlează din toate punctele de vedere. Dacă nu financiar, mental, dacă nu mental, de alt fel și e foarte greu. Femeile care sunt în ipostaza mea întotdeauna există și am observat asta uitându-mă în comentariile de data trecută, la ce ați discutat voi pe tema asta. Nu înțeleg oamenii de ce stau femeile în relațiile astea, pentru că este foarte greu să ieși din așa ceva. Dacă ieși din punct emoțional, te ține partea financiară, dacă nu te ține partea financiară te ține altceva: «Vezi că am niște filmulețe și le trimit lui maică-ta, e la țară, e bătrână și poate crapă»”, a mai declarat Florina Grozavu la Dan Capatos Show.

Emisiunea integraglă poate fi urmărită AICI:



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