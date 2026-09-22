Conflict deschis între Lidia Buble și Răzvan Simion pentru bani! Prezentatorul de la Neața încearcă s-o ”demonteze” cu sute de pagini de dovezi

Povestea de iubire s-a terminat de ani buni, însă socotelile dintre Lidia Buble și Răzvan Simion par să fie departe de final. Cei doi foști iubiți continuă războiul în instanță, iar la ultimul termen lucrurile s-au complicat și mai mult. Expertiza contabilă care trebuia să facă lumină în circuitul banilor n-a reușit să închidă disputa, iar judecătorii au cerut noi calcule. În centrul scandalului: banii pe care artista susține că îi mai are de recuperat și plățile despre care tabăra lui Răzvan Simion afirmă că au fost deja făcute. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Procesul dintre Lidia Buble și Răzvan Simion a ajuns într-un punct în care fiecare leu pare să conteze. La termenul din 8 septembrie 2026, Tribunalul București a analizat din nou expertiza contabilă dispusă în dosarul în care artista solicită pretenții de la fostul său partener și de la societatea implicată în colaborarea lor profesională.

Numai că expertiza, în loc să pună punct discuțiilor, pare să fi deschis un nou front.

Avocatul Lidiei Buble a susținut în fața instanței că, în forma actuală a raportului, calculele nu sunt suficient de clare pentru ca artista să poată preciza exact cuantumul pretențiilor sale. Mai exact, apărarea reclamantei a reclamat faptul că anumite plăți făcute către societatea acesteia ar fi fost tratate în calculele expertului ca plăți făcute către Lidia Buble însăși.

Lidia Buble vrea ca banii să fie separați

Aici se află, de fapt, cheia întregului scandal financiar. Tabăra Lidiei Buble vrea ca expertul să facă o diferență foarte clară între sumele plătite artistei ca persoană fizică și cele care au ajuns la societatea sa.

Apărarea cântăreței a arătat în instanță că plata către o societate comercială nu ar trebui considerată automat o plată făcută persoanei fizice și a solicitat verificarea documentelor justificative și a evidențelor contabile pentru a se stabili concret ce bani i-au fost achitați direct Lidiei.

Cu alte cuvinte, artista încearcă să demonstreze că nu toate sumele pe care Răzvan Simion le pune pe lista banilor „deja plătiți” pot fi scăzute automat din ceea ce ea consideră că mai are de primit.

De partea cealaltă, însă, lucrurile sunt văzute complet diferit.

Tabăra lui Răzvan Simion: banii au fost plătiți

Apărarea prezentatorului de la Neața susține că plățile efectuate către societatea Lidiei Buble nu pot fi pur și simplu scoase din ecuație.

Argumentul este simplu: acei bani ar fi fost plătiți tocmai în legătură cu prestațiile artistei, iar dacă nu ar fi luați în calcul, s-ar putea ajunge la situația în care aceleași obligații să fie achitate de două ori.

„A face abstracție de acele plăți înseamnă a plăti încă o dată către reclamantă”, a fost, în esență, poziția exprimată de avocatul lui Răzvan Simion.

Dosarul s-a transformat astfel într-un adevărat ”puzzle” contabil.

Nu se discută doar despre cât s-a plătit, ci și cui s-a plătit, în ce calitate au fost încasați banii și dacă anumite sume trebuie sau nu considerate ca stingând obligațiile financiare față de artistă.

Judecătorii au cerut să se facă din nou socotelile

Tribunalul nu a tranșat deocamdată disputa în favoarea niciuneia dintre tabere.

În schimb, instanța a dispus revenirea la expertul contabil și efectuarea unui calcul alternativ, prin care să fie identificate concret, pe baza documentelor contabile, plățile făcute direct către persoana fizică.

Mai exact, calculul inițial privește plățile către societate, iar noua variantă trebuie să arate separat sumele achitate direct reclamantei. Instanța a precizat că va stabili ulterior natura juridică a plăților și cine trebuie considerat destinatarul real al acestora.

Și nici asta nu este singura problemă. În sala de judecată s-a discutat inclusiv despre TVA, despre baza de calcul și despre faptul că expertul nu ar fi analizat toate documentele contabile depuse la dosar. Răzvan a indicat sute de pagini de acte și facturi despre care susține că trebuie avute în vedere.

Așadar, după ani în care au împărțit atât viața personală, cât și o colaborare profesională, Lidia Buble și Răzvan Simion au ajuns acum să-și desfacă socotelile până la ultima factură.

Deocamdată, instanța nu a stabilit că Răzvan Simion sau societatea lui îi datorează Lidiei Buble o anumită sumă și nici valoarea exactă a eventualei creanțe. Tocmai această chestiune urmează să fie lămurită după completarea expertizei.

Procesul a fost amânat pentru 8 decembrie 2026, când noile calcule ar putea arăta mai limpede cât s-a plătit, cui s-a plătit și, mai ales, dacă Lidia Buble mai are bani de recuperat.

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