Lidia Buble și Răzvan Simion, “partaj” pe rochițe și cadouri. Cei doi foști au ajuns să se judece pentru mărunțișuri

Așa cum vă spuneam în urmă cu două zile, în anul 2020, povestea de dragoste dintre Răzvan Simion și Lidia Bublenu s-a terminat într-o manieră pașnică, iar cei doi nu și-au strâns mâna, iar apoi au mers mai departe. Realitatea de acum, după 6 ani arată complet diferit: povestea lor continuă, dar nu în liniște, ci în sala de judecată pe fondul unui conflict financiar despre care v-am relatat cu lux de amănunte într-un alt articol. CANCAN.RO a luat legătura cu avocatul prezentatorului de la „Neatza” și avem noi detalii despre expertiza contabilă. Cei doi au ajuns să se certe pe sume foarte mici de bani și chiar pe rochiile Lidiei Buble.

Deși amândoi și-au refăcut viața între timp, Răzvan chiar recăsătorindu-se, liniștea dintre ei pare că nu a fost niciodată complet instalată pentru că acum toate drumurile lor duc în sala de judecată. Haideți să o luăm cu începutul, să facem o scurtă recapitulare.

Lidia Buble l-a dat în judecată și pe Răzvan, dar și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL, și cere explicații financiare pentru felul în care Răzvan Simion ar fi gestionat o parte din contractele artistice și de imagine ale cântăreței în anii de relație.

”Reclamanta (n.r. Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică.

Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi atunci pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99 %. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie”, susține avocatul cântăreței.(VEZI AICI MAI MULTE)

Răzvan Simion a vrut să țină totul în spatele ușilor închise

Vedeta Antenei 1 susține că de fapt fosta lui parteneră cu care și-a împărțit viața timp de 5 ani și-ar fi derulat activitatea prin propria societate.

Lidia Buble nu se lasă și a mers mai departe și, prin avocat, a solicitat o expertiză contabilă complexă pentru a clarifica sumele încasate de firma „Vânătorii de Zmeie SRL” din anul 2017 până în prezent. Ea cere ca expertul să identifice și să calculeze toate încasările și, totodată, să se deplaseze personal pentru a verifica direct contabilitatea societății pârâte, în vederea stabilirii exacte a sumelor disputate.

Răzvan Simion susține că nu există o evidență clară pe fiecare proiect în parte, ci doar o centralizare generală a cheltuielilor, ceea ce ar face dificil un calcul exact al sumelor cerute în proces. El mai arată că pe unele facturi apare chiar numele Lidiei, motiv pentru care acestea ar trebui luate în considerare la stabilirea finală a banilor.

Lidia Buble a vrut să rezolve conflictul pe cale amiabilă

În dragoste și în război totul este permis, iar înainte de conflict, artista a încercat să rezolove totul pe cale amiabilă, dar fostul său partener nu ar fi fost deschis la negocieri și s-a ajuns la expertiză. Ce presupune această exprtiză? Aflați în rândurile de mai jos.

Judecătorii au dispus expertului contabil să afle următoarele:

„Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 04.03.2025, vă aducem la cunoştinţă faptul că a-ţi fost desemnat expert în cauză şi vă solicităm, ca până la termenul acordat în data de 06.05.2025, să efectuaţi şi să depuneţi la dosar raportul de expertiză dispus în cauză având drept obiective:

– să se identifice şi să se calculeze toate sumele de bani încasate de pârâta Vânătorii de ##### SRL de la ### ##### SRL în perioada 2017 – până la zi, separat pentru contractul de coproducţie din anul 2017

– să se identifice şi să se calculeze toate sumele de bani încasate de pârâtă Vânătorii de ##### SRL de la ###### ## ##### SA şi de la terţii cu care a încheiat alături sau prin reprezentant Vânătorii de ##### SRL, în perioada 2017 până la zi, separat pentru fiecare contract în parte şi fiecare parte terţă în parte;

– să se identifice şi să se calculeze toate sumele de bani achitate de pârâta Vânătorii de ##### SRL, către subsemnata pentru perioada 2017 – până la zi şi cu ce titlu;

– să se calculeze diferenţa între sumele de la punctul 1 plus pct.2 şi cel de la punctul 3;

– să se calculeze pentru sumele identificate la pct. 3 actualizarea cu indicele de inflaţie şi după aplicarea acestui indice să se calculeze dobânda legală de la data încasării şi până la zi

– să calculeze sumele de bani cheltuite de Vânătorii de Zmeie pentru organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii artistice a reclamantei, exemplu ar fi cumpărarea costumelor de scenă/cumpărarea instrumentelor muzicale şi închirierea spaţiilor de repetiţii.

A fost fixat onorariu de expert în cuantum de 4000 lei dintre care 3000 lei în sarcina reclamantei şi 1000 lei în sarcina pârâţilor, punându-le în vedere ca în termen de 10 zile de la data încuviinţării probei să facă dovada achitării onorariului.

Prezenta cauză priveşte soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta ##### #####, cu domciliul în Bucureşti, sector 1, str ###### ######## #######-la C.A. ##### #######, nr. 15-19, ### #/3, ### #, ap. 28în contradictoriu cu pârâţii ######### ## ##### S.R.L. şi ###### #### – ######, ambii reprezentaţi de ### DE AV.########## ##### ###### – sector 1, Bucureşti, str Academiei -pers de contact ######## #######, nr. 35-37, ### #, ### #, ap. 30cauza având ca obiect „acţiune în răspundere contravenţională – pretenţii”.

Practic, se cere ca Răzvan Simion să își justifice prin firma lui cheltuielile pe care le-a avut cu Lidia Buble din 2017 până în prezent pentru a dovedi dacă mai are sau nu să îi dea bani artistei. O să fie calculate la sânge chiar și sumele de bani pe care firma Vănătorii de Zmeie i-ar fi scos pentru cumpărarea costumelor de scenă pentru Lidia Buble.

Ce spune avocatul lui Răzvan Simion, primele declarații

În urma conflictului fără precedent, CANCAN.RO a luat legătura cu avocatul lui Răzvan Simion pentru a afla dacă expertiza contabilă este gata și ce scoate la iveală. Așa cum v-am obișnuit, am aflat câteva detalii din spatele ușilor închise, iar avocatul Dumitrașcu Iuliu Marcel ne-a mărturisit că expertiza este în lucru, iar dosarul este pe rol și nu poate da foarte multe informații.

„În momentul ăsta nu am comentarii de făcut. Este pe rol un dosar pe fond. Încă nu s-au terminat operațiunile. O să vedem ce se întâmplă la termenul următor și mai departe.” a declarat pentru CANCAN.RO avocatul lui Răzvan Simion.

În acest moment scandalul financiar dintre Lidia Buble și Răzvan Simion a ajuns într-un punct crucial, doar că judecătorii nu îl consideră o urgență. După ce instanța a dispus realizarea unei expertize contabile esențiale, menită să lămurească toate sumele încasate încă din 2017, acum ambele tabere analizează răspunsul expertului și urmează să se prezinte la un nou termen abia pe data de 8 septembrie 2026.

În tot acest timp, Răzvan Simion a cerut ”secretizarea” dosarului pe motiv că ”există riscul de a-i fi afectată viaţa privată”. Nu același lucru și-a dorit însă și Lidia Buble, iar numele ei a rămas vizibil public pe portalul de justiție.

CITEȘTE ȘI:

Finalul civilizat a fost doar de fațadă! Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți

Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. Mai rar asa gentleman!