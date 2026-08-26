Averea secretă a lui Cabral și a Andreei Ibacka! Și-au început partajul încă din august 2025

Averea secretă a lui Cabral și a Andreei Ibacka! Și-au început partajul încă din august 2025
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Divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka pare să mai ascundă un capitol despre care nu s-a știut până acum. CANCAN.RO a descoperit, în documentele cadastrale pe Valea Prahovei, proprietăți importante trecute separat pe numele celor doi. Ea figurează cu o casă și un teren uriaș, iar el cu aproape 4.000 de metri pătrați dobândiți printr-o… convenție! Iar data la care Cabral apare cu noile terenuri este cel puțin interesantă: 27 august 2025, cu doar câteva luni înainte ca divorțul să devină public.

Divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka pare să fi avut un ”preludiu imobiliar” despre care nimeni nu aflase. Până acum, lumea știa mai ales de casa lor de la mare, unde cei doi și-au petrecut ani buni perioadele de relaxare, iar după despărțire Andreea a dezvăluit că își construiește singură o nouă locuință pe litoral. Numai că povestea proprietăților nu se oprește deloc la malul mării.

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CANCAN.RO a descoperit că, aproape de poalele munților, cei doi figurează în acte cu proprietăți importante trecute separat pe numele lor, iar cronologia documentelor ne face să ne întrebăm dacă „împărțeala” nu a fost de fapt un partaj în toată regula.

Ce spun numerele despre divorțul lui Cabral și al Andreiei

Cabral și Andreea Ibacka/ sursă foto: social media

Andreea Ibacka figurează în documentele cadastrale cu un teren intravilan de 3.401 mp, pe care se află și o locuință cu parter, cu o suprafață construită de 81 mp. Actele arată că Andreea dobândise inițial, în 2018, jumătate din teren, iar în 2020 apare și jumătate din construcție.

Surprinzător, în iulie 2022, când aceasta mai dobândește, printr-un nou act notarial, încă 1/2 din teren și casă. În documentația cadastrală consultată de noi, singurul nume care mai figurează la proprietate este al Andreei.

Cu alte cuvinte, proprietatea ridicată în perioada căsniciei a ajuns integral la Andreea, în acte, înainte de divorț.

Casa i-a rămas Andreei, Cabral a primit două terenuri

Trei ani mai târziu se produce însă o nouă mișcare interesantă. În 27 august 2025, Cabral dobândește, tot prin act notarial, două terenuri intravilane în Poiana Câmpina: unul de 3.280 mp, celălalt de 623 mp. În total, 3.903 mp, pe care figurează cu o cotă de 1/1. Actele nu indică vreo construcție pe cele două loturi.

Documentele folosesc pentru operațiune termenul generic de „convenție”, astfel că, în lipsa contractului notarial, nu putem susține 100% că terenurile au făcut obiectul unui partaj.

Și nu vorbim despre niște petice de pământ fără valoare. În prezent, terenuri intravilane de aproximativ 3.400–3.500 mp din Poiana Câmpina sunt ofertate la 50.000–55.000 de euro, adică în jur de 15 euro/mp.

Prin comparație, cele aproape 4.000 mp ale lui Cabral ar putea valora orientativ 55.000–70.000 de euro. În cazul Andreei, terenul de 3.401 mp vine la pachet cu locuința. O proprietate comparabilă din Poiana Câmpina, cu o casă de aproximativ 81 mp utili și 2.195 mp de teren, este ofertată în prezent la 92.000 de euro.

Cabral și Andreea Ibacka

O estimare orientativă ar duce astfel proprietatea Andreei spre 95.000–120.000 de euro, iar cele două loturi ale lui Cabral spre 60.000 de euro sau chiar mai mult, în funcție de poziție și utilități.

Așadar, la poalele munților se conturează o avere imobiliară de peste 150.000 de euro, despre care până acum nu se știa aproape nimic. Iar actele lasă în urmă o coincidență greu de ignorat: mai întâi vila ajunge integral la Andreea, apoi Cabral își trece pe nume propriile terenuri, iar abia după aceea vine divorțul.

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