Am descoperit palatul secret al văduvei care l-a moștenit pe cel mai bogat român! Reședința din Mallorca a devenit pericol public!

Are o avere de ordinul sutelor de milioane de euro, conduce un grup internațional și, ani la rând, a purtat titlul de cea mai bogată româncă. Cu toate acestea, Veronica Gușă de Drăgan a reușit performanța rară de a rămâne aproape invizibilă în România. Nu defilează prin restaurantele cu ștaif din Capitală, nu-și expune vacanțele și foarte rar acordă interviuri. CANCAN.RO a găsit însă unul dintre locurile în care moștenitoarea imperiului Drăgan și-a ținut viața departe de ochii curioșilor: o reședință spectaculoasă din Mallorca, ridicată deasupra celebrului Paseo Marítimo din Palma, cu portul și iahturile de lux practic la picioare. Numai că paradisul de sute de milioane are acum o problemă cât se poate de pământească: reședința ei a devenit un pericol!

Veronica Gușă de Drăgan este unul dintre acei milionari români despre care se vorbește mult mai des în topurile averilor decât în paginile mondene. Iar discreția nu pare să fie deloc întâmplătoare.

Presa economică scria încă din urmă cu mai bine de un deceniu că trăiește între Spania, Italia, Grecia și România și că acordă extrem de rar interviuri.

Cifrele explică de ce numele ei a fost asociat atât de mult timp cu titulatura de „cea mai bogată româncă”. În 2009, Forbes România îi estima averea la 420–450 de milioane de euro. Un an mai târziu, presa economică vorbea deja despre o avere apropiată de un miliard de euro, iar în 2013 estimarea era de aproximativ 550 de milioane.

Cea mai recentă evaluare publică pe care am identificat-o, provenită din Top 300 Capital și referitoare la anul 2022, plasează averea Veronicăi Gușă de Drăgan în jurul a 250–270 de milioane de euro. Așadar, nu putem spune că femeia de afaceri mai valorează astăzi aproape un miliard, însă vorbim în continuare de o avere de ordinul sutelor de milioane de euro.

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Veronica este în continuare președinte și director general al Veroniki Holding, structura creată pentru coordonarea afacerilor familiei Drăgan.

Cu asemenea cifre în spate nu ne mai surprinde că luxul îi domină cam toate alegerile. Cum este cazul și locației în care își petrece aparent cel mai mult timp.

CANCAN.RO i-a găsit „palatul” din Mallorca

Una dintre reședințele emblematice ale familiei este Villa Dragan, din Palma de Mallorca. Și nu vorbim despre o vilă ascunsă undeva între două străduțe anonime, ci despre una dintre acele proprietăți pe lângă care e greu să treci fără să întorci capul.

A fost construită la sfârșitul anilor ’20 – începutul anilor ’30 de Guillem Forteza, același arhitect asociat cu celebrul Palat Marivent, reședința de vară folosită de Familia Regală a Spaniei. O cronică din Mallorca merge chiar mai departe și vorbește chiar despre asemănarea izbitoare dintre cele două clădiri.

Una peste alta, Villa Dragan are o siluetă imposibil de confundat, dominată de turnul său pătrat, unul dintre elementele pentru care clădirea a devenit cunoscută în zonă. Constantin Drăgan era atât de atașat de proprietate încât, potrivit presei locale, a refuzat în repetate rânduri să o vândă. Și poziția spune aproape totul despre nivelul proprietății.

Megayachturi ancorate în buza palatului

Reședința se ridică în zona El Terreno, chiar deasupra Paseo Marítimo, promenada care urmărește portul din Palma. Practic este lipită de el: de la proprietate doar traversezi strada și ajungi întocmai la exclusivistul Club de Mar.

Iar Club de Mar nu este tocmai portul în care îți legi bărcuța de pescuit. Are în prezent 543 de locuri de acostare, dintre care peste 70 sunt destinate superyachturilor, megayachturilor și chiar gigayachturilor, pentru nave cu lungimi între 40 și 170 de metri. Cu alte cuvinte, în peisajul din jurul reședinței familiei Drăgan intră unele dintre cele mai scumpe jucării plutitoare ale milionarilor lumii.

Zona tocmai a trecut și printr-o transformare spectaculoasă: presa internațională a relatat despre renovarea de zeci de milioane de euro a Club de Mar, menită să întărească poziția sa printre marile destinații pentru superyachturi.

Peisajul este, așadar, ca-n filmele: palmieri, Mediterana, promenada, marina plină de yachturi uriașe și, deasupra lor, reședința celei mai bogate românce.

Numai că liniștea din paradis s-a cam crăpat. La propriu.

Zidul de șase metri al reședinței a început să cedeze

Problemele au ieșit la suprafață în primăvara acestui an. Societatea care reprezintă proprietatea familiei Drăgan a sesizat autoritățile locale în legătură cu degradările apărute la zidul exterior al Villa Dragan. Este vorba despre o construcție masivă, de aproximativ șase metri înălțime și peste 80 de metri lungime, care delimitează proprietatea înspre Paseo Marítimo.

Veronica Drăgan, prin reprezentanții ei, susține că fisurile și desprinderile au apărut în contextul amplelor lucrări de modernizare executate în zonă și că ar fi fost afectat inclusiv sistemul de drenaj al grădinii.

Pompierii au verificat situația și au constatat existența degradărilor și a unor desprinderi de material, fără să considere însă că exista în acel moment un pericol iminent de prăbușire.

Autoritatea Portuară a luat totuși măsuri de protecție în zona zidului, tocmai pentru ca eventualele bucăți desprinse să nu ajungă în spațiul circulat. Imaginea este greu de împăcat cu istoria locului: casa pe care Constantin Drăgan o considera una dintre marile sale realizări a ajuns cu garduri de protecție în jurul zidului.

Un pin secular a pornit războiul dintre Veronica și vecini

Și exact când ai putea crede că principalul adversar al unei familii cu sute de milioane de euro sunt fisurile dintr-un zid, în poveste apare… și un copac.

Veronica Drăgan ar fi cerut îndepărtarea unui pin secular aflat pe terenul vecin, susținând că rădăcinile sale ar afecta zidul despărțitor și că arborele ar putea deveni periculos în condiții meteo severe. Însă vecinii nici nu vor să audă!

Comunitatea formată din 22 de proprietari se opune tăierii și susține că arborele este sănătos și că verificările efectuate de ei nu justifică sacrificarea lui.

Așa se face că una dintre cele mai discrete și bogate românce s-a trezit protagonista unei situații pe care probabil nu și-o imagina vreodată: după o viață petrecută departe de lumina reflectoarelor și de manageriat un imperiu de sute de milioane de euro, trebuie să țină piept unui scandal care cu siguranță va căpăta ecouri.

Veronica Gușă de Drăgan s-a căsătorit cu miliardarul Iosif Constantin Drăgan în 1995, când ea avea doar 22 de ani, iar el 78. Au rămas căsătoriți aproximativ 13 ani, până la moartea omului de afaceri, în august 2008, și au avut împreună trei fii.

Veronica este fiica generalului Ștefan Gușă, fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Române în perioada 1986–1989, unul dintre personajele militare importante ale evenimentelor din decembrie 1989.

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