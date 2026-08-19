Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă

Situație neplăcută pentru Oana Radu la unul dintre concertele pe care le-a susținut recent. Pe tot parcursul reprezentației câțiva tineri din public au sâcâit-o, iar în cele din urmă artista nu s-a mai abținut și le-a răspuns pe măsură. Ce i s-a întâmplat Oanei Radu la concert și cum a reacționat aceasta?

Recent, în cadrul unuia dintre concertele sale, Oana Radu a avut parte de o situație neplăcută. Câțiva tineri s-au poziționat în primele rânduri din fața scenei, însă nu pentru a se bucura de concert, ci pentru a-i crea neplăceri artistei. Oana Radu a rezistat cu stoicism, însă în cele din urmă le-a dat replica meritată tinerilor.

Oana Radu, moment neplăcut în cadrul unui concert

Ei bine, tinerii glumeți din primele rânduri au considerat că ar fi oportun ca pe tot parcursul concertului să o șicaneze pe Oana Radu. Mai exact, aceștia s-au înarmat cu lasere și pe tot parcursul recitalului i-au băgat lumina laserelor în ochi.

Nu a fost o situație singulară, ci „schema” s-a repetat la nesfârșit. Văzând că tinerii nu au de gând să cedeze, Oana Radu a venit cu replica. Artista nu s-a oprit din cântat, însă le-a răspuns cu aceeași monedă tinerilor. Mai exact, cântăreața s-a întors cu spatele la public și le-a arătat tinerilor în cauză posteriorul, spunându-le să îi pună lumina de la laser acolo.

„Ia vezi, poți să pui laserul aici?”, le-a spus Oana Radu tinerilor.

Momentul a fost surprins în imagini, iar Oana Radu a publicat întreg clipul în mediul online, făcând haz de necaz. Aceasta a explicat că tinerii au deranjat-o pe tot parcursul concertului, așa că a trebuit să le atragă cumva atenția că nu este în regulă ceea ce fac.

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„Am zis că dacă tot au chef de glume toată noaptea, măcar să pună lumina unde trebuie. Mă disperase cu laserul”, a spus Oana Radu.

Oana Radu nu ar fi reacționat dacă tinerii din public s-ar fi limitat să facă gluma doar de câteva ori. Însă, cum aceștia păreau că nu au de gând să se oprească deloc, cântăreața a trebuit să le atragă atenția într-un fel sau altul.

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Foto: Facebook