Milionarul Raul Doicescu, șantajat ca-n filmele de Oscar. I-a cerut 600.000 € ca să nu-i împuște fiul!

O poveste desprinsă parcă dintr-un scenariu de film a zguduit lumea marilor afaceri din Capitală. Un reputat antreprenor român a primit un mesaj de amenințare în care i se cerea o sumă mare de bani, iar miza era una cumplită: siguranța propriului copil. Mai exact, 600.000 de euro a fost prețul cerut pentru ca fiul cunoscutului om de afaceri să nu devină victima unei răpiri. Mai mult, mesajul ar fi conținut amenințări directe cu împușcarea acestuia și avertismente că familia este urmărită de o perioadă îndelungată.

CANCAN.RO vă dezvăluie în exclusivitate cine este omul de afaceri ajuns în centrul acestui caz cutremurător. Este vorba despre Raul Doicescu, unul dintre cei mai puternici și respectați antreprenori români din industria construcțiilor, fondatorul imperiului Bog’Art.

Cazul este cu atât mai șocant cu cât persoana vizată nu este un om de afaceri oarecare, ci Raul Doicescu, reputatul antreprenor care și-a legat numele de unele dintre cele mai importante proiecte care au schimbat arhitectura Bucureștiului în ultimele trei decenii. Potrivit informațiilor din anchetă, un bărbat i-a transmis lui Raul Doicescu un mesaj în care îi solicita suma de 600.000 de euro, amenințându-l că îi va răpi și împușca fiul dacă banii nu vor fi plătiți. Mesajul conținea și avertismente extrem de grave privind familia omului de afaceri, suspectul susținând că le-ar fi urmărit traseele și că știe obiceiurile acestora de aproximativ doi ani.

În fața unei asemenea amenințări, reacția lui Raul Doicescu ar fi fost una celebrală. Potrivit informațiilor noastre, fiul său a fost trimis imediat în străinătate, sub protecția unor bodyguarzi.

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Reputatul om de afaceri Raul Doicescu a fost amenințat de un fost angajat

Ancheta procurorilor bucureșteni indică faptul că suspectul ar fi fost, cu mulți ani în urmă, angajat al lui Raul Doicescu, în calitate de șofer. Mesajul transmis ar fi depășit însă cu mult limitele unui conflict financiar. Potrivit informațiilor din dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, bărbatul l-a avertizat pe Raul Doicescu să ia în serios solicitarea și să nu sesizeze autoritățile, afirmând că, în cazul în care va fi denunțat, după eliberare „va trece direct la fapte”.

După o operațiune ca-n filme, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, în urmă cu două săptămâni, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat propunere pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile. La audieri, bărbatul a declarat că urmărea să își asigure bătrânețea și că era convins că Raul Doicescu va plăti suma solicitată.

„Pe fondul unor resentimente profunde pe care le manifesta faţă de persoana vătămată (administratorul societăţii la care a fost angajat anterior şi pe care o consideră responsabilă pentru dificultăţile sale financiare şi familiale, generate de existenţa unui proces penal declanşat de fostul angajator şi de obligarea sa la plata unor despăgubiri civile într-un cuantum însemnat), folosindu-se de pseudonimul «Boris Marius», pentru a obţine în mod injust un folos patrimonial, inculpatul P.I. a redactat şi a trimis prin serviciul poştal, de la o agenţie situată într-o comună din judeţul Constanţa, o scrisoare de ameninţare prin care i-a solicitat persoanei vătămate să achite, în termen de 20 zile de la primirea corespondenţei, suma de 600.000 de euro, în caz contrar aceasta va avea de suferit, în sensul că îi va împuşca fiul şi va suporta consecinţe vătămătoare, scrisoare pe care persoana vătămată a primit-o în data de 18.06.2026, în timp ce se afla la sediul social al societăţii pe care o administrează şi care i-a produs o stare de temere”, se arată într-un comunicat dat de Parchet.

În plus, potrivit anchetatorilor, bărbatul deține două arme letale, fiind și membru al unei asociații de vânătoare.

„Din cercetările efectuate a reieşit că inculpatul P.I. figurează ca membru al unei asociaţii de vânătoare şi deţine, în mod legal, două arme letale. Inculpatul P.I. a pregătit şi executat în mod minuţios activitatea infracţională, astfel că în scopul împiedicării identificării sale, acesta a utilizat un pseudonim, a expediat corespondenţa de la un oficiu poştal situat într-o localitate fără nicio legătură cu domiciliul sau activitatea sa obişnuită şi şi-a procurat, anterior expedierii scrisorii, un terminal mobil şi o cartelă SIM nouă, activată exclusiv pentru punerea în executare a planului infracţional. Totodată, terminalul mobil nu a fost utilizat pentru desfăşurarea unor activităţi de comunicare obişnuite, ceea ce relevă că achiziţionarea sa a avut unicul scop de a facilita activitatea infracţională şi de a îngreuna identificarea sa”, au transmis anchetatorii.

Cine este Raul Doicescu, omul care a schimbat fața Bucureștiului

Numele lui Raul Doicescu spune enorm despre transformarea României de după 1990. A pus bazele Bog’Art într-o perioadă în care economia românească abia începea să se desprindă de modelul comunist. Compania sa avea să crească de la o afacere cu zeci de angajați și o cifră de afaceri modestă la un grup de amploare națională, implicat în unele dintre cele mai complexe proiecte de construcții din România. Este, poate, una dintre cele mai importante performanțe ale antreprenoriatului românesc postdecembrist, construirea unei companii care a traversat crize economice, schimbări de guverne, boom-ul imobiliar, prăbușirea pieței și transformările radicale ale industriei construcțiilor. Într-o lume în care succesul financiar este deseori asociat cu expunerea publică, luxul afișat și aparițiile permanente, Raul Doicescu a rămas un om al proiectelor și a ales întotdeauna discreția.

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