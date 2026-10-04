Câți lei a plătit un bărbat din Timiș, pentru o pulpă de pui și o chiflă, în Kaufland

Câți lei a plătit un bărbat din Timiș, pentru o pulpă de pui și o chiflă, în Kaufland
Pulpă de pui și chiflă/ sursa foto: Facebook
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Un bărbat din Timiș a dezvăluit în mediul online cât a plătit pentru o pulpă de pui și o chiflă din Kaufland. Uimit de prețul final, a făcut o postare care a devenit rapid virală. Utilizatorii Facebook nu au ezitat să reacționeze în secțiunea de comentarii. 

În ultima perioadă prețurile alimentelor au crescut semnificativ. Chiar și așa, un bărbat din Timiș a avut o surpriză plăcută atunci când și-a cumpărat de la Kaufland o pulpă de pui și o chiflă. El a fost nevoit să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 4 lei.

Pentru că nu se aștepta la un asemenea preț, a făcut o postare pe Facebook care a stârnit rapid reacții. Mulți utilizatori care și-au dat cu părerea au susținut că este o sumă corectă.

Pulpă de pui și chiflă/ sursa foto: Facebook

Pulpă de pui și chiflă/ sursa foto: Facebook

Câți lei a plătit un bărbat din Timiș, pentru o pulpă de pui și o chiflă, în Kaufland

Pe lângă gama variată de produse din Kaufland, lanțul de magazine pune la dispoziție și mâncare gătită pe loc. Printre preparate se numără și pulpele de pui. Un bărbat din Timiș și-a cumpărat recent doar o pulpă de pui și o chiflă.

Acesta a împărtășit în mediul online că a fost nevoit să plătească 4,77 lei. Mini bagheta a costat doar 50 de bani, iar friptura 4,27 lei. Utilizatorul Facebook s-a arătat surprins de costul final și a lăsat și un mesaj pe măsură.

„Lovitură de teatru cu prețurile mâncării în România! Să vedeți cât am plătit pe o pulpă de pui la Kaufland. Plus o chiflă”, a scris bărbatul pe Facebook.

Bon pulpă de pui și chiflă/ sursa foto: Facebook

Bon pulpă de pui și chiflă/ sursa foto: Facebook

Cum au reacționat utilizatorii

În urma postării, utilizatorii platformei au lăsat păreri în secțiunea de comentarii. Unii dintre ei au explicat că prețul este unul corect, iar mirarea bărbatului este nejustificată, în timp ce alții s-au arătat nemulțumiți de calitatea pulpelor de pui, sugerând că acesta este motivul și costului redus.

„Serios dacă nu vă convine de ce nu mâncați acasă și dacă nu erau rețelelele unde postai?”/ „Pulpe din acelea cu sânge închegat…cele mai ieftine. Zici că suntem în ceva țară din lumea a 3-a. Ba să mai zicem merci că le baga la cuptor”/ „4 lei este ok, la o terasă costă și mai mult. 27 de lei kg de pulpe rotisate dar puteți cumpăra un pui întreg că este mai ieftin kg”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

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