Nativii născuți în această zodie de pământ se pregătesc să înceapă un nou capitol în viața lor. Au trecut cu bine de perioada în care astrele i-au forțat să se confrunte cu probleme legate de stima de sine, furie, identitate, limite și ceea ce înseamnă să se aleagă pe ei însuți. Acest capitol al vieții se va încheia curând, iar următoarele săptămâni de toamnă vor descoperi cât de puternici au devenit.

Este vorba despre o parte dintre nativii născuți în zodia Capricorn. Potrivit astrologului Mihai Voropchievici, runa din această lună care îi guvernează este Ehwaz, runa calului și a mișcării. Capricornii sunt pe punctul de a se muta într-o casă nouă sau de a schimba actualul loc de muncă.

Mihai Voropchievici: o casă nouă sau un job nou pentru Capricorni

Ehwaz, runa parteneriatului bun, vă spune că a venit momentul să începeți un nou capitol în viețile voastre. Ai evoluat, iar acum limitele tale sunt mai ferme ca niciodată. Spre sfârșitul lunii, când Marte trece în Fecioară, veți simți că lucrurile se așază pentru voi.

În ultima perioadă ai uitat că și tu ai nevoie de oameni în jurul tău și că este absolut normal să simți asta. Până acum, să ai nevoie de cineva ți se părea mai greu de suportat decât orice altceva cu care te confruntai. Însă acum este momentul să lași oamenii să se apropie de tine. Un om de încredere, un coleg sau partenerul de viață vă poate fi de mare ajutor.

„Capricornilor, pentru voi a ieșit Ehwaz, runa calului și a mișcării. Arată ca un M, ca doi oameni care se țin de mână. Sunteți pe punctul să vă mutați din casă sau de la serviciu. Și veți acționa foarte favorabil pentru voi într-o problemă care vă preocupă. Voi, Capricornii, nu vă mutați ușor. Vă place să construiți încet, temeinic, pe teren sigur. Dar Ehwaz vă spune că a venit momentul să plecați mai departe. Poate o locuință nouă, poate un birou nou, poate un loc de muncă unde vă simțiți mai prețuiți. Ehwaz e și runa parteneriatului bun. Nu faceți drumul singuri: un om de încredere, un coleg sau partenerul de viață vă poate fi de mare ajutor. Până pe 13, cu Mercur retrograd, citiți cu atenție orice contract și orice act legat de o mutare. După aceea, drumul se deschide. Iar spre sfârșitul lunii, când Marte trece în Fecioară, semn de pământ ca și voi, simțiți că lucrurile se așază. Sfatul runei: problema care vă frământă se rezolvă mișcându-vă, nu stând pe loc.”, a spus Mihai Voropchievici.

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