Pentru Dana Rogoz, trecerea timpului nu a reușit să diminueze dorul provocat de pierderea tatălui său. La 12 ani de când părintele ei s-a stins din viață, actrița continuă să resimtă absența acestuia, iar anumite momente din an îi readuc în atenție amintirile și clipele petrecute împreună. De această dată, ziua de naștere a tatălui său a fost prilejul unei noi mărturisiri despre legătura specială pe care au avut-o și despre golul rămas în familie după dispariția lui.

Tatăl vedetei ar fi trebuit să împlinească 73 de ani, însă aniversarea sa a fost marcată, din nou, în absența lui. Cu această ocazie, Dana Rogoz a ales să împărtășească pe rețelele de socializare câteva gânduri despre omul care a avut un rol important în viața sa. Actrița a evocat atmosfera întâlnirilor de familie, discuțiile purtate cu părintele ei și momentele obișnuite care, odată cu trecerea anilor, au căpătat o valoare sentimentală aparte.

Dorul de tatăl său o răscolește și acum

Printre cele mai puternice amintiri se numără întâlnirile de duminică, atunci când familia se aduna în jurul mesei. Pentru actriță, aceste momente însemnau mai mult decât simple reuniuni de familie. Erau ocazii în care putea să se bucure de prezența tatălui său, de sfaturile acestuia și de micile gesturi prin care își arăta grija față de cei dragi.

Dana Rogoz a rememorat inclusiv felul în care tatăl său obișnuia să se implice în viața copiilor și nepoților. Își amintește de discuțiile serioase, de observațiile pe care le făcea atunci când considera că lucrurile nu sunt în regulă, dar și de momentele în care reușea să îi amuze sau să îi scoată din sărite pe cei apropiați. Astăzi, tocmai aceste întâmplări aparent banale sunt printre lucrurile de care îi este cel mai dor.

Absența părintelui este resimțită și prin dispariția sentimentului de protecție pe care îl avea în preajma lui. Actrița a rememorat perioada în care putea să se simtă din nou copil, fără responsabilitățile și grijile vieții de adult. Pentru ea, pierderea tatălui a însemnat și dispariția acelui refugiu familial în care putea reveni oricând.

„Așa de tare mi-aș fi dorit ca azi să fie aici, să poarte domne’ o discuție serioasă cu fiecare dintre noi, să ne țină morală, să ne certe, să ne bage mințile-n cap, să râdă de noi și să ne enerveze îngrozitor. Dar să așeze lucrurile înapoi în ordinea lor de atunci, de când trăia. Și să mă simt din nou copil, ferit de orice grijă mare. Să fiu iar fiica cea mică, măcar pentru o zi. Așa de tare mi-aș fi dorit ca azi să fie aici, să mă sune să mă invite duminică la el la masă, să mă chinui să îi găsesc un cadou care să îi placă, să îmi laude noua tunsoare și să insiste să gust din ciorbă. Și apoi să îi cântăm «La Mulți Ani» cu toții, copii și nepoți, în cel mai firesc mod cu putință. Azi tatăl meu ar fi împlinit 73 de ani”, a transmis actrița.

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