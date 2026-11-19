Unul dintre cele mai importante capitole din viața Simonei Butura a fost marcat de două evenimente cu totul speciale. Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a avut parte de o zi plină de emoție, în care și-a oficializat relația cu tatăl copilului său și și-a creștinat fiica. Evenimentul a reunit familia, prietenii apropiați, dar și câteva persoane cunoscute publicului din cadrul show-ului de la Antena 1.

Simona Butura a ajuns în atenția telespectatorilor în urma participării la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, unde a format un cuplu cu Claudiu Dragotă. Povestea lor de iubire nu a continuat însă după experiența din Thailanda, iar cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Între timp, atât Simona, cât și fostul ei partener și-au construit noi relații și au început capitole diferite în viața personală.

Simona Butura și-a unit destinul cu tatăl fetiței sale și a organizat botezul micuței Melisa

Pentru fosta concurentă, ultimele luni au venit cu schimbări importante și momente de neuitat. În luna august a acestui an, Simona a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume o fetiță pe nume Melisa. Venirea pe lume a micuței a reprezentat începutul unei noi etape pentru aceasta, iar acum familia a avut încă două motive de sărbătoare.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ales să marcheze într-un cadru festiv atât căsătoria cu partenerul său, cât și botezul fiicei lor. Cele două evenimente au fost organizate în aceeași zi, iar imaginile surprinse cu această ocazie au arătat cât de importantă a fost sărbătoarea pentru întreaga familie.

Pentru această ocazie, Simona a optat pentru o ținută elegantă, care nu a trecut neobservată. Aceasta a purtat o rochie albă, mulată, care i-a pus în evidență silueta, accesorizată cu un voal lung, ce a completat apariția specifică unei zile de nuntă. Fosta participantă la reality show a atras privirile invitaților, însă un alt membru al familiei a fost, fără îndoială, în centrul atenției.

Este vorba despre micuța Melisa, fiica Simonei, care a fost creștinată în cadrul aceluiași eveniment. Botezul a reprezentat un moment important pentru părinți, care au sărbătorit astfel și primul mare eveniment din viața fetiței lor.

Petrecerea a fost una specială și pentru că printre invitați s-au numărat și câteva persoane care au participat la același sezon al emisiunii Insula Iubirii. Printre cei care au fost alături de Simona s-au aflat Iustina Loghin și soțul ei, Cornel Luchian, dar și Cristina Petre, cunoscută publicului drept fosta soție a lui Andrei Rotaru.

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