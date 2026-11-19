O tragedie greu de imaginat a avut loc în nordul Italiei, unde un tânăr în vârstă de numai 20 de ani și-a pierdut viața într-un accident feroviar devastator. Ion Iavorschi, originar din Republica Moldova, urma să devină tată pentru prima dată, însă planurile sale de viitor au fost spulberate într-o clipă. Acesta a fost lovit mortal de un tren în timp ce se deplasa pe jos spre locuința în care trăia alături de partenera sa însărcinată.

Accidentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 18:30, în localitatea Casteggio, din provincia Pavia, situată în regiunea Lombardia. Incidentul a avut loc în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată de pe Via Verdi, la o distanță relativ mică de casa în care locuia tânărul.

Cum s-a produs accidentul în care Ion și-a pierdut viața

Ion lucra ca zidar și avea o viață întreagă înainte. În seara respectivă, ieșise pentru scurt timp din locuință, cu intenția de a cumpăra câteva lucruri de la un bar din apropiere. Nu avea să știe că acea deplasare banală urma să se transforme într-o tragedie.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, după ce a făcut cumpărăturile, tânărul a pornit înapoi spre casă. Pentru a ajunge mai repede la destinație, acesta ar fi ales un traseu scurt, în apropierea liniilor de cale ferată.

În acel moment, pe traseu circula un tren care efectua cursa dintre Piacenza și Voghera. Garnitura l-a surprins pe tânăr, iar impactul a fost extrem de violent. Mecanicul a oprit trenul imediat după producerea accidentului, iar la fața locului au fost solicitate echipaje de intervenție.

Medicii sosiți de urgență nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața lui Ion. Rănile suferite în urma impactului au fost incompatibile cu supraviețuirea, iar decesul a fost constatat la fața locului.

Vestea accidentului a provocat momente dramatice și pentru familia tânărului, mai ales că tragedia s-a produs chiar în apropierea locuinței sale.

Iubita însărcinată a ajuns la locul tragediei. Tânăra a avut nevoie de îngrijiri medicale

Cele mai dificile momente au fost trăite de partenera lui Ion, o tânără în vârstă de 21 de ani, care se pregătea să aducă pe lume primul lor copil. Femeia era însărcinată în aproximativ șapte luni, iar cei doi urmau să înceapă împreună un nou capitol al vieții.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, tânăra a ieșit din locuință după ce a auzit zgomotele produse în urma accidentului. Ajunsă în apropierea locului unde se intervenea, aceasta și-a recunoscut partenerul printre victimele tragediei.

Șocul a fost atât de puternic, încât femeii i s-a făcut rău și a avut nevoie de asistență medicală. Echipajele de intervenție au decis să o transporte la spital pentru evaluare și pentru efectuarea unor controale suplimentare, având în vedere sarcina avansată și starea în care se afla.

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