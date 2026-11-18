Fiica lui Liviu Vârciu pare că trăiește o nouă poveste de dragoste. La ceva timp după despărțirea de creatorul de conținut Iustin, tânăra simte din nou fiorii dragostei sau cel puțin asta a lăsat de înțeles. Carmina a postat în mediul online o fotografie care a stârnit curiozitatea internauților. Tânăra apare în brațele unui bărbat misterios.

În anul 2024, după o relație de aproximativ un an, Carmina și Iustin și-au spus adio. Tânăra nu și-a dorit să vorbească prea mult despre motivele ce au dus la despărțire. Cei doi și-au văzut de propriul drum. Iustin a început o relație cu Viviana Sposub, iar acum pare că și Carmina și-a găsit, din nou, fericirea.

Carmina are un nou iubit

După despărțirea de fostul iubit, Carmina nu s-a mai afișat în prezența niciunui bărbat. Însă, se pare că acest lucru s-a schimbat acum. Recent, fiica lui Liviu Vârciu a postat în mediul online o fotografie care i-a luat prin surprindere pe urmăritorii săi, care au vrut imediat să afle mai multe detalii.

Ei bine, Carmina pare că a început un nou capitol în viața sa și se află la începutul unei relații. Fiica lui Liviu Vârciu a postat o fotografie în care apare în brațele unui bărbat, pe care a însoțit-o de un mesaj sugestiv. Tânăra a spus că acea vorbă care spune că dragostea vine atunci când te aștepți mai puțin este adevărată.

„«Se întâmplă când te aștepți mai puțin» nu a fost o minciună”, a scris fiica lui Liviu Vârciu, în dreptul fotografiei.

Așadar, pare destul de clar că fiica lui Liviu Vârciu are un nou iubit, căruia nu a vrut să îi dezvăluie identitatea pentru moment. Rămâne de văzut dacă tânăra va da mai multe detalii despre povestea de iubire pe care o trăiește în prezent. Pentru moment, Carmina doar a făcut anunțul relației.

Carmina este fiica lui Liviu Vârciu din relația cu Ami Teiceanu. Pentru o lungă perioadă, Carmina a trăit în Arad, alături de mama ei, însă după terminarea liceului s-a mutat în Capitală, acolo unde tatăl ei i-a cumpărat un apartament.

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Foto: Instagram