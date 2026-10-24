Probleme pentru Carmina Vârciu la întoarcerea din America! Ce a pățit pe aeroport: „Uitați-vă la mine, supărare de gradu’ un miliard”

Carmina a trecut printr-un incident neașteptat în timp ce se întorcea în țară / Sursa foto: Colaj Cancan
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După o perioadă petrecută în Statele Unite, unde a mers pentru a munci, Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a revenit în România. Drumul spre casă nu a fost însă atât de simplu pe cât și-ar fi dorit. O întâmplare petrecută pe aeroportul din Istanbul i-a dat planurile peste cap.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, și-a construit o comunitate numeroasă în mediul online, unde împărtășește cu urmăritorii săi diverse momente din viața personală.

În lunile de vară, Carmina a plecat în Statele Unite pentru a lucra. Ea a urmat exemplul multor tineri care aleg să își petreacă vacanța muncind peste hotare. Experiența americană a ajuns însă la final, iar fiica lui Liviu Vârciu s-a întors în țară. Tânăra le-a arătat urmăritorilor din mediul online cum s-a desfășurat călătoria spre România, publicând imagini și detalii de pe drum.

Carmina Vârciu s-a întors din America!

Fiica lui Liviu Vârciu a ținut legătura cu cei care o urmăresc în mediul online și le-a povestit cum au decurs lunile petrecute în America. Deși programul de muncă a fost solicitant, tânăra spune că experiența de peste Ocean a ajutat-o să se descopere și să își depășească propriile limite. La finalul acestei perioade, ea a realizat că este capabilă să facă față unor provocări pe care, poate, înainte le-ar fi considerat dificil de gestionat.

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Nici revenirea în România nu s-a desfășurat fără incidente. În timpul escalei de pe aeroportul din Istanbul, Carmina s-a confruntat cu o problemă neașteptată: bagajele sale au fost pierdute. Situația i-a dat emoții, însă, după mai multe demersuri, aceasta a reușit să își recupereze lucrurile.

„Parcă ieri eram în avion, pregătită să merg spre America, fără să știu câte lucruri aveam să trăiesc și câte avea să însemne experiența asta pentru mine. O perioadă care a trecut mult prea repede, dar în care am simțit atât de multe lucruri. Nu a fost totul perfect. Au fost momente în care am simțit că nu mai pot. Zile grele, oboseală, vizite chiar și la spital.

La final, toate astea m-au învățat ceva: că sunt mult mai puternică decât credeam. America mi-a oferit amintiri pe care o să le port mereu în suflet. (…) Uitați-vă la mine, supărare de gradu’ un miliard, că bagajele mele s-au pierdut în Istanbul. Dar ce credeți? Le-am recuperat cu chiu, cu vai”, a declarat Carmina Vârciu, pe TikTok.

Într-o intervenție recentă, Liviu Vârciu a vorbit despre fiica sa și despre decizia acesteia de a pleca în America. Artistul a mărturisit că este mândru de alegerile Carminei și apreciază faptul că tânăra a ales să devină independentă financiar încă de la o vârstă fragedă.

Liviu Vârciu a susținut-o pe fiica sa în decizia de a pleca în America / Sursa foto: Social media

Cu toate acestea, plecarea peste Ocean nu a fost lipsită de emoții pentru prezentator. Acesta a recunoscut că s-a gândit permanent la fiica sa și și-a făcut griji, în tot acest timp bucurându-se să o vadă că își construiește propriul drum în viață.

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