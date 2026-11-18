Deși relația lor s-a terminat de aproape un an, Bianca Dan susține că fostul partener, Marian Grozavu, nu poate accepta acest lucru și încă nu a trecut peste. Mai mult, fosta concurentă Insula Iubirii spune că bărbatul încearcă să îi facă în permanență rău și nu o lasă în pace. Bruneta a cerut sfatul fanilor din mediul online. Aceasta nu știe ce să mai facă pentru a rupe cercul vicios și a scăpa de Marian Grozavu.

Bianca Dan și Marian Grozavu au făcut parte din cuplurile ce și-au testat relația în sezonul 9 Insula Iubirii. În Thailanda, bruneta s-a apropiat de ispita Mattia și asta i-a zdruncinat relația. După Insula Iubirii, cei doi au decis să își mai dea o șansă, însă deznodământul a fost același. În urmă cu un an au decis să se despartă definitiv, însă se pare că bărbatul încă nu poate accepta acest lucru.

Bianca Dan, agasată de Marian Grozavu

Ei bine, deși sunt despărțiți de o perioadă bună de timp și fiecare a mers mai departe, se pare că Marian nu poate uita totuși de cea care i-a fost alături patru ani. Recent, Bianca Dan și-a îngrijorat fanii din mediul online postând un mesaj cu subînțeles.

„Oamenii fericiți nu stau să le facă rău altora. Asta e treabă de oameni nefericiți, frustrați, mediocri și invidioși”, a fost mesajul transmis de Bianca.

Ulterior, la insistențele urmăritorilor, aceasta a dezvăluit că mesajul făcea referire la fostul partener. Se pare că acesta nu o poate uita și continuă să o agaseze. Mai mult, bruneta a dezvăluit că bărbatul încearcă să îi facă în continuare rău.

De asemenea, aceasta a cerut sfatul celor din mediul online pentru a scăpa de problemă. Bruneta a precizat totuși că nu vrea să apeleze la ajutorul autorităților și nici să implice familiile.

„Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Chiar așa este. Atâta putem, atâta facem, ce să mai zic. Ca să fiu mai explicită, fostul meu partener nu înțelege de atâta timp că s-a terminat, îmi face rău mereu. Nu știu, voi fetelor, ați trecut prin asta? Cum ați potolit pe cineva să înțeleagă că nu mai e nimic de multe luni și să nu vă mai facă rău? În afară de poliție, că nu e cazul, și nici să implic familiile”, a spus Bianca Dan, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Marian Grozavu a cedat când a văzut-o pe Bianca alături de ispita Mattia. Reacție suburbană a fostului concurent de la Insula iubirii

Primele imagini cu iubita lui Marian Grozavu. Cum arată femeia care i-a luat locul Biancăi în inima omului de afaceri