Nici Marian Grozavu, nici ispita-pilot. Bianca Dan iubește din nou, dar are o mare problemă

Nici Marian Grozavu, nici ispita-pilot. Bianca Dan iubește din nou, dar are o mare problemă
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Bianca Dan nu scapă de ghinionul în dragoste. După despărțirea de Marian Grozavu, bruneta și-a deschis din nou inima, însă de data aceasta Cupidon a cam încurcat săgețile. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că s-a îndrăgostit de un bărbat care nu prea îi împărtășește sentimentele. Ea simte intens, cu tot sufletul, numai că, în iubire, nu e suficient să tragă unul singur la aceeași căruță.

După povestea tumultuoasă cu Marian Grozavu, Bianca Dan este din nou singură. Numai că liniștea de după despărțire n-a venit și cu un prinț fermecător la pachet. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a recunoscut că a început să aibă sentimente pentru un alt bărbat, însă lucrurile nu au mers chiar așa cum și-ar fi dorit.

Bruneta s-a atașat de cineva care nu îi împărtășește sentimentele. Iar dacă în dragoste ar exista un buton de oprire pentru inimă, probabil că multe dezamăgiri ar putea fi evitate. Numai că Bianca a spus că nu poți alege de cine te îndrăgostești și că, uneori, sentimentele apar exact acolo unde nu au prea multe șanse să fie întoarse.

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„Nu am nicio relație în momentul de față, dar m-am îndrăgostit de cineva în urmă cu puțin timp. Din păcate, uneori te îndrăgostești de un om care nu e potrivit pentru tine, dar s-a întâmplat. Asta e, n-a fost planificat. Sunt un om care se îndrăgostește foarte repede, care știe, de fapt, să simtă întotdeauna cu tot sufletul, nu cu jumătăți de măsură. Am învățat că nu e suficient să iubești pe cineva, contează și invers, dacă acel om poate să îți ofere și el ceva”, a spus Bianca pentru CANCAN.RO.

Rămâne însă un mister cine este bărbatul care i-a sucit mințile Biancăi. Să fie Eduard Vlădescu, ispita-pilot alături de care s-a zvonit că ar trăi o idilă, Dima Roșca, musculosul de la Insula Iubirii pe care bruneta a pus ochii, sau un alt bărbat, complet străin de lumina reflectoarelor? Deocamdată, identitatea celui care i-a dat fluturii peste cap rămâne sub semnul întrebării.

Marian Grozavu încă o sună

Bianca a mărturisit că separarea de Marian Grozavu a făcut-o să privească altfel relațiile și propriile nevoi. A învățat că poți să iubești un om, dar asta nu înseamnă automat că sunteți făcuți să rămâneți împreună. Mai ales când planurile de viitor nu se potrivesc, iar fiecare își dorește altceva de la viață.

Bianca Dan

Bianca Dan. Sursa foto Social Media

Cât despre Marian, bruneta susține că acesta a acceptat despărțirea. Numai că fostul partener n-a închis chiar toate capitolele: a sunat-o să vadă cum se simte după o procedură estetică. Pesemne, separarea a fost acceptată, dar obiceiul de a verifica ce mai face fosta n-a intrat încă în șomaj.

„Viața mea s-a schimbat după despărțirea de Marian, eu m-am schimbat. Am învățat să mă cunosc mai bine, să îmi spun nevoile, să înțeleg că, uneori, chiar dacă iubești un om, este posibil să nu mai fiți potriviți unul pentru celălalt la un moment dat și nu din lipsa sentimentelor, ci din faptul că aveam viziuni diferite asupra viitorului. A acceptat despărțirea, m-a sunat să mă întrebe cum mă simt după o procedură estetică”, a mai declarat bruneta.

După câteva lecții usturătoare în amor, Bianca pare că și-a schimbat puțin pretențiile. Vorbele dulci nu o mai dau pe spate, iar promisiunile frumos ambalate nu par să mai fie suficiente. Bruneta știe că vrea mai mult de la un bărbat, dar ce anume trebuie să aibă acesta ca să-i intre în grații? Ei bine, lista există, iar câteva dintre criterii s-ar putea să-i pună pe gânduri pe unii pretendenți…

„Bărbatul ideal trebuie să aibă câteva lucruri esențiale: să fie matur emoțional, asumat, loial, sincer, direct. Mi-aș dori un bărbat capabil să comunice deschis, că știu că, de fel, comunicarea este cheia într-o relație, și un bărbat care știe ce vrea de la viață și care își asumă întotdeauna ceea ce simte, ceea ce își dorește și alegerile pe care le face”, a spus Bianca.

Bianca Dan, mireasă doar în vis?

Multă vreme s-a zvonit că Marian Grozavu ar fi cerut-o în căsătorie pe Bianca, însă bruneta a făcut lumină în acest subiect. Se pare că inelul de logodnă a existat doar în speculațiile apărute de-a lungul timpului.

Bianca a spus că nu regretă că nu a ajuns la altar alături de Marian. Cât despre visul de a îmbrăca rochia albă, acesta nu a dispărut. Bruneta se vede mireasă, dar nu cu oricine și, mai ales, nu doar de dragul evenimentului. Până atunci, rămâne de găsit bărbatul care să-și dorească același lucru.

„Nu regret că n-am făcut nunta, mai ales că n-am fost cerută. Nu regret că nu o văd ca pe un scop în viață. Mi-aș fi dorit la momentul respectiv, dar doar dacă povestea noastră ar fi avut un alt deznodământ. Oricum, viața nu merge așa cum ne imaginăm. Evident, ca orice femeie, mă văd mireasă, dar atunci când voi simți că sunt lângă omul cu care vreau să îmi petrec tot restul vieții”, a mărturisit Bianca.

VEZI ȘI: Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună! Ce s-a întâmplat între cei doi, după scandalul de la Insula Iubirii

Bianca Dan, adevăratul motiv pentru care l-a lăsat pe Marian Grozavu: „Aș fi fost legumă lângă el”

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