„Las Fierbinți” a ajuns la tribunal din cauza unui TikTok! Un polițist s-a simțit umilit după ce a fost comparat cu un personaj din serial!

„Las Fierbinți” a ajuns la tribunal din cauza unui TikTok! Un polițist s-a simțit umilit după ce a fost comparat cu un personaj din serial!
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Viața bate filmul, iar uneori scenariile din „Las Fierbinți” par să se scrie singure! Un polițist chiar din Fierbinți-Târg (unde se filmează celebrul serial de la Pro TV) a ajuns în fața judecătorilor după ce un activist civic l-a comparat, pe TikTok, cu un personaj din celebrul serial de comedie. Omul legii nu a gustat deloc gluma și a cerut despăgubiri de 50.000 de lei, susținând că imaginea și reputația sa profesională au fost grav afectate. Numai că procesul a avut un final cu totul neașteptat: polițistul nu doar că a pierdut, dar a ajuns să scoată bani din propriul buzunar!

Totul a început pe 18 noiembrie 2025, în orașul Fierbinți-Târg, localitatea care a inspirat celebrul serial de la PRO TV. Un activist civic a sesizat Poliția cu privire la presupusa depozitare și îngropare ilegală a unor deșeuri pe un teren din localitate.

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Doi agenți s-au deplasat la fața locului pentru a verifica reclamația, fără să bănuiască faptul că intervenția avea să se transforme, a doua zi, într-un subiect de TikTok și, ulterior, într-un proces cu o miză de zeci de mii de lei.

Bărbatul care făcuse sesizarea i-a însoțit pe polițiști și a filmat interacțiunea. Din înregistrarea respectivă a selectat un fragment de aproximativ 14 secunde, în care unul dintre agenți apare mergând către locul verificărilor.

Peste imagini a adăugat o melodie și un mesaj ironic, cu trimitere directă la serial: „Las Fierbinți. Am chemat și pe Robi”.

Robi din Las Fierbinți

Gluma, care pentru autorul filmării reprezenta o formă de satiră, a fost însă percepută cu totul diferit de polițistul surprins în imagini.

Polițistul s-a simțit umilit de comparația cu Robi din „Las Fierbinți”

Polițistul a considerat că asocierea cu personajul fictiv îl ridiculizează și îi pune sub semnul întrebării profesionalismul. În opinia sa, montajul ar fi fost realizat intenționat pentru a-l prezenta într-o lumină nefavorabilă și pentru a crea impresia că autoritățile sunt incompetente.

Mai mult, omul legii a susținut că activistul avusese o atitudine ostilă în timpul verificărilor, adresându-i întrebări provocatoare și expresii precum „marionetă politică” și „căței” ai autorităților.

Potrivit susținerilor sale din dosar, bărbatul ar fi refuzat să asculte explicațiile referitoare la terenul verificat și ar fi formulat acuzații la adresa autorităților locale.

Polițistul a reclamat și faptul că imaginile sale au fost publicate fără consimțământ, invocând încălcarea dreptului la imagine, la demnitate și la protecția datelor personale.

Așa că, pe 25 noiembrie 2025, la numai câteva zile după apariția videoclipului, a deschis un proces împotriva autorului postării.

Pretențiile nu au fost deloc modeste: 50.000 de lei daune morale, eliminarea materialului de pe TikTok, interzicerea publicării unor materiale similare în viitor și obligarea activistului să publice hotărârea judecătorească pe cheltuiala sa.

Judecătorii au analizat cele 14 secunde care au declanșat scandalul

Activistul a contestat acuzațiile și a susținut că înregistrarea a fost realizată într-un spațiu public, în timpul unei intervenții a Poliției. Potrivit acestuia, montajul avea caracter satiric și urmărea exprimarea unei opinii, nu denigrarea agentului.

În instanță au ajuns atât înregistrările video, cât și declarațiile părților și ale unui martor.

Judecătorii au făcut însă o distincție importantă: procesul privea exclusiv videoclipul publicat pe TikTok la 19 noiembrie 2025, nu întreaga dispută dintre activist și polițist și nici alte postări ale bărbatului.

Iar după vizionarea imaginilor, tribunalul a constatat că, în cele 14 secunde devenite mărul discordiei, polițistul nu făcea altceva decât să se deplaseze către locul verificărilor.

Nu apărea certându-se, nu refuza să-și îndeplinească atribuțiile și nici nu era surprins într-o ipostază compromițătoare. Mai mult, expresiile jignitoare reclamate de agent nu figurau în videoclipul publicat.

„Fragmentul publicat nu surprinde desfășurarea vreunei discuții între părți, nu conține replici adresate direct reclamantului și nu îl prezintă pe acesta într-o situație conflictuală, compromițătoare sau necorespunzătoare exercitării atribuțiilor profesionale.”, se arată în hotărârea instanței.

Replica judecătorilor: „Legea civilă nu sancționează orice manifestare lipsită de politețe”

Tribunalul nu a negat faptul că asocierea unui polițist cu un personaj de comedie poate fi deranjantă. A apreciat însă că simplul disconfort provocat de o ironie nu este suficient pentru a transforma o postare într-o faptă ilegală.

Mai mult, magistrații au explicat că un reprezentant al autorităților publice, atunci când se află în exercitarea atribuțiilor profesionale, trebuie să accepte un anumit nivel de critică și expunere publică.

Un pasaj din motivarea hotărârii este cât se poate de sugestiv: „Tribunalul nu ignoră faptul că această formulare urmăreşte realizarea unei asocieri ironice între reclamant şi personajul fictiv «Robi» din serialul «Las Fierbinţi». Totuşi, această împrejurare nu este, prin ea însăşi, suficientă pentru a transforma postarea într-o faptă ilicită.”

Judecătorii au mers și mai departe, explicând că legea nu poate sancționa orice glumă doar pentru că persoana vizată nu o consideră amuzantă.

„Caracterul ofensator al unei comunicări nu poate fi stabilit exclusiv prin raportare la sensibilitatea persoanei vizate.”

Iar concluzia instanței a venit cu o formulare care ar putea fi, ea însăși, desprinsă dintr-o discuție despre limitele umorului:

„Tribunalul reține că legea civilă nu sancţionează orice manifestare lipsită de politeţe şi nici orice exprimare ironică, intervenţia instanţei fiind justificată numai atunci când modalitatea concretă de exercitare a libertăţii de exprimare depăşeşte pragul ilicitului civil, aducând o atingere nejustificată drepturilor altei persoane.”

Nici argumentul potrivit căruia imaginile au fost publicate fără acordul polițistului nu a schimbat concluzia. Instanța a arătat că dreptul la imagine nu este absolut, iar filmarea unui agent în uniformă, în timpul serviciului și într-un spațiu public, trebuie analizată și prin prisma libertății de exprimare.

A cerut 50.000 de lei, dar a ajuns să plătească el

Deznodământul a venit pe 6 august 2026, când Tribunalul Prahova a respins acțiunea polițistului ca neîntemeiată.
Magistrații au stabilit că videoclipul publicat pe TikTok nu constituie o faptă ilicită și, prin urmare, nu există temei pentru acordarea despăgubirilor solicitate.

Numai că surpriza nu s-a oprit aici! Polițistul, care pornise procesul sperând să obțină și daune de 50.000 de lei pentru atingerea adusă imaginii sale, a fost obligat să-i achite el activistului suma de 5.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

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