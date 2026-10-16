Mihai Mărgineanu vrea să-i închidă gura lui Florin Chilian. Scandalul dintre cei doi artiști explodează în instanță

Scandalul dintre Mihai Mărgineanu și Florin Chilian este departe de a se fi încheiat! După acuzațiile de plagiat și fraudă, actorul din „Las Fierbinți” a decis să mute războiul în sala de judecată. CANCAN.RO a descoperit că Mărgineanu a deschis două procese împotriva rivalului său și a cerut nu doar măsuri pentru a opri difuzarea materialelor pe care le consideră defăimătoare, ci și despăgubiri colosale.

Disputa a pornit după ce Florin Chilian l-a acuzat public pe Mihai Mărgineanu de presupuse nereguli privind drepturile de autor asupra unor melodii. Chilian a adus în discuție inclusiv acuzații de plagiat și fraudă, iar scandalul a căpătat proporții în momentul în care a făcut public textul unei plângeri penale îndreptate împotriva colegului său de breaslă.

Numai că actorul din Las Fierbinți nu a avut de gând să rămână spectator la propriul scandal…

Mihai Mărgineanu l-a chemat pe Florin Chilian în fața judecătorilor!

Potrivit documentelor judiciare analizate de CANCAN.RO, Mihai Mărgineanu a deschis două acțiuni civile împotriva lui Florin Chilian.

Una dintre acestea, înregistrată la Judecătoria Sectorului 4 București, are ca obiect o ordonanță președințială. Prin această procedură, actorul a încercat să obțină măsuri urgente, fără să mai aștepte finalizarea procesului principal.

Mai exact, Mărgineanu a solicitat ca Florin Chilian să restricționeze accesul publicului la materialele foto, video și audio referitoare la el, în măsura în care acestea conțin afirmații despre fapte neprobate.

Dar solicitările nu s-au oprit aici. Actorul a cerut și interzicerea publicării sau difuzării unor noi videoclipuri, imagini ori texte pe care le consideră defăimătoare, până la soluționarea în primă instanță a procesului de fond.

În cererea depusă la instanță, Mărgineanu a susținut că, începând din mai 2026, Chilian ar fi publicat pe rețelele sociale și prin intermediul mass-media afirmații prin care îl prezenta drept autor al unor fapte penale și al unor fraude.

Practic, actorul a încercat să pună frână atacurilor publice printr-o decizie judecătorească.

Despăgubirile cerute sunt de aproape 25.000 de euro!

Și aici apare unul dintre cele mai interesante detalii. În timpul procesului, avocatul lui Mihai Mărgineanu a făcut o precizare care atrage atenția asupra mizei financiare a disputei.

Avocatul actorului a explicat că a introdus și o acțiune de fond, al cărei cuantum este de aproape 25.000 de euro.

Documentele analizate nu precizează însă suma exactă și nici dacă aceasta reprezintă despăgubiri solicitate de Mihai Mărgineanu pentru prejudiciul de imagine pe care susține că l-ar fi suferit.

Cert este că războiul dintre cei doi a depășit etapa declarațiilor publice și a căpătat o dimensiune juridică, în care sunt puse în discuție reputația, libertatea de exprimare și eventualele consecințe ale afirmațiilor făcute în spațiul public.

Judecătorii au avut o surpriză pentru Mihai Mărgineanu

Numai că prima confruntare din instanță nu s-a încheiat cu măsurile pe care le urmărea actorul. La termenul din 6 august 2026, Judecătoria Sectorului 4 a ridicat din oficiu problema competenței de soluționare a cauzei.

Avocatul lui Mărgineanu a susținut că judecătoria este competentă, invocând și cuantumul procesului de fond.

Magistrații au ajuns însă la o altă concluzie. Aceștia au stabilit că, având în vedere natura drepturilor nepatrimoniale pe care reclamantul dorește să le protejeze, competența aparține Tribunalului București.

Astfel, instanța a decis declinarea competenței în favoarea Tribunalului București.

Iar acum, dosarul de fond, înregistrat separat, urmează să clarifice pretențiile formulate de Mărgineanu și măsurile pe care le solicită.

Până atunci, un lucru este evident: cei doi nu mai par dispuși să-și rezolve divergențele doar prin replici publice. Microfoanele au făcut loc avocaților, iar ultimul cuvânt îl vor avea judecătorii!

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