Firicel din Las Fierbinți, reținut după un accident rutier! Vedeta Pro TV nu avea permis din 2025 + ce a relevat drugtestul

Cuzin Toma, actorul cunoscut publicului pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a fost reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în județul Teleorman. Artistul, în vârstă de 49 de ani, a condus deși avea pemisul suspendat. În urma testării, alcoolemia a fost zero, însă aparatul DrugTest ar fi indicat prezența unor substanțe, care urmează să fie identificate în urma analizelor toxicologice.

Incidentul s-a petrecut luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, bărbatul se deplasa cu autoturismul din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, când ar fi intrat în coliziune cu vehiculul din fața sa.

Ce au descoperit polițiștii în urma testării actorului Cuzin Toma

Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă verificările efectuate de oamenii legii au scos la iveală o altă problemă. În urma consultării bazelor de date, polițiștii au constatat că actorul figura cu dreptul de a conduce suspendat.

Cuzin Toma a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind zero. Ulterior, în urma testării cu aparatul DrugTest, ar fi fost semnalată prezența unor substanțe. Pentru stabilirea exactă a acestora, actorul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice, conform procedurilor legale.

În urma probelor administrate în cauză, polițiștii au dispus reținerea sa. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, într-un dosar penal privind conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Rezultatele analizelor toxicologice urmează să stabilească dacă în probele biologice există substanțe interzise și despre ce compuși este vorba.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman. În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat. La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii.”, se arată în comunicatul polițiștilor.

CITEȘTE ȘI: Scandal între „Firicel” din Las Fierbinți și un celebru cântăreț. L-ar fi „fraierit” la bani

Actorul din „Las Fierbinți” recunoaște: „Eu par arogant fără să știu despre mine că sunt celebru”