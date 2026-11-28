Ziua mult așteptată a sosit! Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, are loc confruntarea finală de la Insula Iubirii. Bianca Iotu, Remi Dobre, Claudia Ion, Ionuț Mocăniță, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco ajung pentru ultima dată în fața lui Radu Vâlcan, acolo unde vor răspunde la marea întrebare: Cum vor pleca cele trei cupluri din Thailanda?

Sezonul X al emisiunii Insula Iubirii a fost presărat cu povești incredibile, drame, rupturi și noi conexiuni. La început, cinci cupluri au pășit încrezătoare în Thailanda. Armina și Marcel au fost primii concurenți care au plecat de pe insulă și asta pentru că au demonstrat că iubirea lor este mai puternică decât orice. Producătorii au dat o șansă altui cuplu, astfel că în cele două vile și-au făcut apariția Mira și Ian. Nici ei nu au stat prea mult, mai ales că s-au apropiat rapid de George Jaguarul, respectiv ispita Andreea Homescu.

Zilele au trecut, au ieșit la suprafață adevăruri dureroase, discuții aprinse și au avut loc bonfire speciale. În ediția de vineri, 27 noiembrie, un alt cuplu a părăsit insula. Aceștia au demonstrat că iubirea adevărată nu constă în meseria pe care o are partenerul. Este vorba despre Lorenzo și Nattasha Black care s-au logodit! Iar acum, fanii emisiunii așteaptă cu nerăbdare una dintre cele mai aprinse ceremonii ale focului! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Marea finală Insula Iubirii 2026

Trei cupluri au mai rămas să își răspundă la marea întrebare. În această seară, Bianca Iotu și Remi Dobre revăd imaginile cu ei și discută despre relația lor. Deși cei doi au aruncat colierul – simbolul conexiunii lor, Radu Vâlcan îi va întreba cum doresc să plece: împreună sau separat?

Între Claudia Ion și Ionuț Mocăniță se încing spiritele la ultima lor ceremonie a focului. Aceștia își aruncă cuvinte grele, așa cum am văzut din trailerul oficial. Rămâne de văzut dacă vor îngropa securea și cum vor răspunde la întrebarea care stă pe buzele tuturor.

Cum va pleca Prințul Marco de la Insula Iubirii?

Bonfire-ul final dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco este cel mai așteptat din sezonul X. Cei doi soți vor fi puși față în față, după ce bărbatul s-a iubit cu ispita Gabriella Barbu, care își va face și ea apariția în fața lui Radu Vâlcan. Publicul fierbe să afle cu cine va pleca Marco acasă! Doar una dintre ele va câștiga bătălia!

Vezi LIVE VIDEO marea finală Insula Iubirii 2026

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Prințul Marco și Gabriella au organizat în detaliu întâlnirea după Insula iubirii: ”Nu se termină aici” + mesajul secret scris în palmă