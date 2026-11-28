Interpretul de muzică populară Florin Grigore (46 de ani) a ajuns în arestul poliției, după ce a fost acuzat că ar fi încercat să profite și să abuzeze intim o minoră în vârstă de 13 ani.
Întâmplarea ar fi avut loc la finalul lunii octombrie în biroul unei instituții din Capitală. Artistul ar fi atins-o pe minora de 13 ani în zona intimă, ar fi luat-o în brațe și ar fi sărutat-o pe obraz, notează Gândul.ro. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor de la Serviciul Agresiuni Sexuale pe 1 noiembrie. După o aproape o lună de verificări, joi, 26 noiembrie, artistul Florin Grigore a fost dus la audieri și arestat pentru 24 de ore.
Florin Grigore a fost arestat pentru 30 de zile
Ulterior, magistrații au admis propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 și au dispus arestarea preventivă a interpretului pentru 30 de zile – într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor.
„La data de 1 noiembrie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat. Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data menționată, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituții, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă.
La data de 26 noiembrie 2026, a pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.
Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, au transmis autoritățile.