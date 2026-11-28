Interpretul de muzică populară Florin Grigore (46 de ani) a ajuns în arestul poliției, după ce a fost acuzat că ar fi încercat să profite și să abuzeze intim o minoră în vârstă de 13 ani.

Întâmplarea ar fi avut loc la finalul lunii octombrie în biroul unei instituții din Capitală. Artistul ar fi atins-o pe minora de 13 ani în zona intimă, ar fi luat-o în brațe și ar fi sărutat-o pe obraz, notează Gândul.ro. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor de la Serviciul Agresiuni Sexuale pe 1 noiembrie. După o aproape o lună de verificări, joi, 26 noiembrie, artistul Florin Grigore a fost dus la audieri și arestat pentru 24 de ore.

Florin Grigore a fost arestat pentru 30 de zile

Ulterior, magistrații au admis propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 și au dispus arestarea preventivă a interpretului pentru 30 de zile – într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor.