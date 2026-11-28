După date-ul de 24 de ore dintre concurenți și ispite, momentul despărțirii s-a lăsat cu lacrimi, suspine, dar și planuri de viitor, în special pentru Gabriella și Prințul Marco. Cei doi și-au organizat în detaliu revederea după Insula Iubirii.

În ediția de vineri, 27 noiembrie, Marco și Gabriella s-au bucurat din nou de 24 de ore petrecute împreună. Dream date-ul lor a fost presărat cu momente romantice, introspecții și planuri de viitor. Încă de la începutul întâlnirii lor, ispita și-a pregătit pașii și „terenul”, asigurându-se că Marco nu o va uita și o va căuta după terminarea filmărilor. Camerele de filmat din van-ul care îi conduce la destinație au surprins momentul în care Gabriella scoate un pix din geantă și îi scrie pe mâna lui Marco numărul ei de telefon.

Reporter: Crezi că te va căuta? Gabriella: Cu siguranță. Are Instagram-ul meu și numărul meu de telefon. Reporter: De unde are numărul tău de telefon? Gabriella: Chiar eu i l-am dat. Gabriella: Ii-am scos portofelul pe care îl avea în geanta mea, am scos o bancnotă de un dolar pe care am scris numărul de telefon și am mai scris ”mi baby”, după care am pus bancnota în portofel.

Apoi sunt difuzate imagini din van în care Gabriella scoate o bancontă de 1 dolar din portofelul lui și îi scrie numărul de telefon și acolo.

Marco: Ticăloaso! Dar cum ai scris, că nu se înțelege nimic. Gabriella: O să pierzi bancnota? Marco: Nu!

După dream date, din nou în van, Marco a asigurat-o pe Gabriella că se vor revedea după terminarea filmărilor. Acesta i-a spus ispitei că vrea să o viziteze în Spania.

Gabriella: Marco, vorbești foarte bine spaniolă, dar te corectez ca să perfecționezi comunicarea. Marco: O să am timp în Spania să-mi perfecționez comunicarea. Gabriella: O să vii în Spania? Marco: Da. Vei vedea un Marco coerent, curajos. Sigur pe mine, așa cum ai fost și tu la bonfire.

Ajunși în vilă, cei doi au mai petrecut câteva zeci de minute împreună, apoi au fost anunțați că trebuie să își ia rămas-bun. Gabriella și Marco au profitat de moment și au avut o ultimă discuție în care și-au promis că povestea lor nu se termină odată cu încheierea testului din Thailanda și că se vor revedea.

Gabriella: Nu știu cum să-mi iau rămas bun.

Marco: Liniștește-te. Nu plânge. Nu se termină aici, o să ne mai vedem.

Gabriella: Sau nu.

Marco: Eu spun că da.

După ce Gabriella a plecat din vilă, Marco a avut un moment de melancolie, și-a amintit toate momentele petrecute alături de ispita lui favorită, iar într-un final a ajuns la concluzia că el chiar este îndrăgostit de Gabriella. Dacă până atunci avea impresia că a fost „dus de val” de turnura neașteptată pe care a luat-o povestea lor, printre lacrimi, Prințul a recunoscut că a ajuns să iubească două femei.

„Am două iubiri. Una pentru Gabriella și una pentru Bianca. Nu știu cum plec de aici. Mi-am dat seama că sunt îndrăgostit cu adevărat. Până acum am crezut că sunt îndrăgostit de povestea asta care s-a format aici… dar nu e așa. Este cât se poate de real ceea ce simt. Am intrat cu zero sentimente și am ieșit cu mai mult decât oricine”, a spus Marco în timp ce plângea.

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